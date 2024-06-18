В Эстонии экс-профессор Морозов приговорен к шести годам за шпионаж в пользу РФ

Во вторник, 18 июня Харьюский уездный суд (Эстония) признал профессора Тартуского Университета (ТУ) Вячеслава Морозова виновным в действиях в интересах и по поручению иностранной разведывательной службы против Эстонской Республики в соответствии с ч. 1 статьи 234(2) Пенитенциарного кодекса и приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает Rus.Postimees.
Период предварительного заключения зачтен в срок наказания, а срок заключения подозреваемого исчисляется с 03.01.2024.
Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации Эстонской Республики, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции.
Гендиректор КаПо: профессор ТУ Морозов сотрудничал со спецслужбами РФ долго и получал за это деньги
По словам государственного прокурора Трийну Олев, Морозов действовал в интересах разведки и служб безопасности Российской Федерации и делал это в течение длительного времени. Морозов являлся профессором Тартуского университета на протяжении 14 лет. Он впервые получил вид на жительство в Эстонии в 2010 году.
По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, Морозов регулярно передавал информацию российским агентам, и это происходило на территории России. Морозову платили за информацию.
Чем известен Морозов?
Вячеслав Морозов - политолог, кандидат исторических наук, хорошо известен в научных и российских оппозиционных кругах. Принимал активное участие в многочисленных дискуссиях в СМИ, посвященных нынешней ситуации в России и войне в Украине. Однако с 2023 года стал гораздо реже, чем раньше, фигурировать в медиа.
Его основные исследовательские интересы - постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией.
Образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете и Лимерикском университете в Ирландии.
У 51-летнего Морозова российское гражданство.
Бывший доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Бывший директор программы международных отношений, политологии и прав человека Смольного колледжа СПбГУ.
В 2006-2009 годах Морозов работал преподавателем российской внешней политики в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге. С 2007 года - приглашенный лектор в Магистерской школе международных исследований Денверского университета. С 2010 года сотрудничал с Тартуским университетом. До последнего времени занимал должность профессора политологии Института Шютте.
Ранее Вячеслав Морозов числился в ТУ профессором исследований Европейского союза и России.
Морозов был не слишком активен в соцсетях, его посты в Facebook в основном были посвящены научным публикациям и жизни Тартуского университета. Последний пост был опубликован в середине декабря прошлого года.
Вячеслав Морозов является автором многочисленных научных статей и книг, в их числе "Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества" и "Выйти из тупика истории: парадоксы европейской демократической революции. Россия в глобальной политике".
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