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Видео "Сердечное спасибо!" Роскошный BMW M4 помог вытащить из песка застрявший бусик NMPD

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В TikTok появилось видео, на котором видно, как роскошный BMW помогает вытащить застрявший в песке на пляже бусик Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

@tarzanturbo 660hp800nn #bmwm4g82competition ♬ orijinal ses - zera'

Видео получило в TikTik большую популярность - за несколько дней ему поставили сердечки более 15 тысяч пользователей.

На кадрах видно, как BMW с литовскими номерами помогает вытащить из песка застрявший бусик NMPD. Под видео указано, что это конкретная модель BMW - M4 G82 в версии Competition. Мощность этого автомобиля - 660 лошадиных сил.

Портал TVNET связался с NMPD, чтобы узнать об этом происшествии больше. Конкретный случай произошел в воскресенье, 16 июня, после вызова к пациенту. Автомобиль NMPD застрял в песке на пляже.

"Еще до того, как мы успели привлечь помощников, происходящее заметили окружающие. Сердечное спасибо за отзывчивость людям, которые не остались в стороне и оказали помощь, чтобы автомобиль удачно выбрался из песка", - отметила порталу TVNET представитель NMPD Лаура Берзиня.

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