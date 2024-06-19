Самый известный латвийский драг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) в своем Instagram на прошедших выходных рассказал о беде своего друга Яниса (широко известного в обществе как драг-квин Янине, или Calypso Royal). Он пострадал в тяжелом ДТП, сейчас врачи борются за его жизнь. TVNET+ связался с Государственной полицией, чтобы узнать, что известно о происшествии, а также поговорил с другом Яниса Дависом, который каждый день находится со своим другом.