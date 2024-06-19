Трагическое ДТП на Тинужском шоссе: среди пострадавших двое полицейских

В столкновении участвовали четыре автомобиля, в том числе служебный автомобиль Госполиции.

Авария произошла из-за того, что водитель Volvo XC60 хотел обогнать большую колонну автомобилей, в результате чего произошло лобовое столкновение с участием автомобилей Škoda Superb, Peugeot Boxer и Suzuki Samurai.

В результате ДТП пострадали пять человек, один из них скончался. Среди пострадавших есть двое полицейских, которые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 30 человек и один погиб. Оформлено 508 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 193 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии заведено два административных и четыре уголовных дела.

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