Трагическое ДТП на Тинужском шоссе: среди пострадавших двое полицейских

Во вторник, 18 июня, на трассе Рига - Тинужи произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек, среди пострадавших - двое полицейских, сообщили в Госполиции.
В столкновении участвовали четыре автомобиля, в том числе служебный автомобиль Госполиции.
Авария произошла из-за того, что водитель Volvo XC60 хотел обогнать большую колонну автомобилей, в результате чего произошло лобовое столкновение с участием автомобилей Škoda Superb, Peugeot Boxer и Suzuki Samurai.
В результате ДТП пострадали пять человек, один из них скончался. Среди пострадавших есть двое полицейских, которые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 30 человек и один погиб. Оформлено 508 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 193 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии заведено два административных и четыре уголовных дела.
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