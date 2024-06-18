Видео "Все произошло очень быстро". Очевидец о трагической аварии на Тинужском шоссе

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что во вторник, 18 июня, в 12:31 в Государственную полицию поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на автостраде Рига - Тинужи (P5), в котором столкнулись четыре автомобиля, в том числе служебный автомобиль Государственной полиции.

Авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей хотел обогнать большую колонну машин, но в результате произошло лобовое столкновение. В результате аварии пострадали пять человек, один из которых погиб.

Передача Degpunktā поговорила с одним из очевидцев аварии.

"Все произошло очень быстро, я не понял, что в меня врезалось сзади", - рассказал очевидец Арвис.

Арвис указал, что водитель Suzuki сначала задерживал движение, двигаясь со скоростью примерно 60 километров в час. Другим участникам движения приходилось обгонять его, чтобы оживить замедленный темп. Однако спустя какое-то время водитель этого золотистого автомобиля решил обогнать всех, вызвав лобовое столкновение с автомобилем полиции.

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