Россия начала производство новых БМП. Они значительно отличаются от старой техники

О новой боевой машине стало известно, когда ее заметили на фотографии, сделанной на заводе, на которой изображен новый корпус "Курганца-25" рядом с машинами БМД-4М, которые производятся в настоящее время.

"Курганец-25", "дебютировавший" на параде Победы в Москве в 2015 году, представляет собой значительное усовершенствование по сравнению с машиной советских времен. Производство боевой машины было отложено, и возникла путаница и предположения относительно того, будет ли эта техника вообще использоваться российскими военными.

"Курганец-25" призван обеспечить повышенную защиту, подвижность и огневую мощь. Он имеет развитую цифровую систему управления, усовершенствованную систему вооружения и систему активной защиты, предотвращающую различные угрозы, в том числе противотанковые управляемые ракеты.

Фото: defence-blog.com

Машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.

Разработка "Курганца-25" началась в начале 2000-х.

Первоначальное производство для опытной военной эксплуатации планировалось начать в 2015 году, а полномасштабное производство - в 2017 году.

Сборка новой боевой машины пехоты свидетельствует о постоянных усилиях по модернизации техники российской армии и поддержанию ее обороноспособности.

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