Собирают пожертвования для транспортировки тяжело раненного в аварии Яниса из Австрии в Латвию

В конце мая в Австрии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, в том числе трое латвийцев. Двое из участников аварии выжили, но получили серьезные ранения. Один из них - Янис Камшс. Для перевозки пострадавшего в Латвию необходимо 25 000 - 30 000 евро. У родственников таких средств нет, поэтому они обратились за помощью к жителям Латвии.
"Янису сейчас 34 года. Жизнерадостный и активный. Его страсть и зимняя профессия - инструктор по горным лыжам и сноуборду. В повседневной жизни Янис занимается изготовлением различных предметов и мебели из дерева.
30 мая этого года Янис попал в серьезную автомобильную аварию в Австрии, в результате которой сломал позвоночник, несколько ребер и серьезно повредил оба легких.
Диагноз – перелом с вывихом последнего шейного позвонка С7 и первого грудного позвонка Т1 со смещением.
Он перенес две операции по стабилизации позвоночника в университетской больнице Граца в Австрии. Его лечение продолжится в вышеупомянутой больнице до 30 июня.
После 30 июня необходимо начать курс реабилитации, который при диагнозе Яниса необходим в течение 6 месяцев", - написали родственники Яниса.
Семья просит помощи в транспортировке мужчины из Австрии в Латвию, что возможно только под присмотром медицинского персонала из-за тяжелых травм.
Затраты на медицинскую репатриацию оцениваются от 25 000 до 30 000 евро.
Реквизиты для пожертвований:
Получатель: Andra Kamša
Номер счетаr: LV02HABA0551007882686
Цель платежа: Ziedojums Jānim Kamšam
Уже сообщалось, что в конце мая в результате дорожно-транспортного происшествия в Австрии погибли четыре человека. Погибли трое жителей Латвии.
Авария произошла в районе Нойнкирхен в Нижней Австрии.
По данным полиции, погибли четверо мужчин в возрасте от 27 до 34 лет. Еще два человека, также находившиеся в машине, получили серьезные ранения.
Автомобиль имел шведские номерные знаки.
По словам очевидца, автомобиль VW Amarok ехал в районе кольцевой развязки на слишком высокой скорости.
В результате аварии погиб 33-летний гражданин Швеции, а также 27, 30 и 34-летние жители Латвии.
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