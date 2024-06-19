Собирают пожертвования для транспортировки тяжело раненного в аварии Яниса из Австрии в Латвию

"Янису сейчас 34 года. Жизнерадостный и активный. Его страсть и зимняя профессия - инструктор по горным лыжам и сноуборду. В повседневной жизни Янис занимается изготовлением различных предметов и мебели из дерева.

30 мая этого года Янис попал в серьезную автомобильную аварию в Австрии, в результате которой сломал позвоночник, несколько ребер и серьезно повредил оба легких.

Диагноз – перелом с вывихом последнего шейного позвонка С7 и первого грудного позвонка Т1 со смещением.

Он перенес две операции по стабилизации позвоночника в университетской больнице Граца в Австрии. Его лечение продолжится в вышеупомянутой больнице до 30 июня.

После 30 июня необходимо начать курс реабилитации, который при диагнозе Яниса необходим в течение 6 месяцев", - написали родственники Яниса.

Семья просит помощи в транспортировке мужчины из Австрии в Латвию, что возможно только под присмотром медицинского персонала из-за тяжелых травм.

Затраты на медицинскую репатриацию оцениваются от 25 000 до 30 000 евро.

Реквизиты для пожертвований: Получатель: Andra Kamša Номер счетаr: LV02HABA0551007882686 Цель платежа: Ziedojums Jānim Kamšam

Уже сообщалось, что в конце мая в результате дорожно-транспортного происшествия в Австрии погибли четыре человека. Погибли трое жителей Латвии.

Авария произошла в районе Нойнкирхен в Нижней Австрии.

По данным полиции, погибли четверо мужчин в возрасте от 27 до 34 лет. Еще два человека, также находившиеся в машине, получили серьезные ранения.

Автомобиль имел шведские номерные знаки.

По словам очевидца, автомобиль VW Amarok ехал в районе кольцевой развязки на слишком высокой скорости.

В результате аварии погиб 33-летний гражданин Швеции, а также 27, 30 и 34-летние жители Латвии.

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