Премьер-министр выдвинет на должность министра культуры Агнесе Лаце

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в четверг, 20 июня, внесет в Сейм для утверждения в должности министра культуры кандидатуру Агнесе Лаце ("Прогрессивные").
Премьер-министр положительно оценивает тот факт, что кандидат на должность министра в эти дни встретилась с организациями сферы культуры, которые выразили готовность сотрудничать. Также состоялись встречи Лаце с фракциями Сейма.
Премьер считает важным продолжать работу над политикой в области культуры и СМИ, социальной интеграцией и укреплением латышского языка. По словам Силини, культурному сектору необходимо политическое руководство и четкая ответственность за происходящее в этой сфере.
Лидер оппозиционного Национального объединения Райвис Дзинтарс уже сообщил журналистам, что партия не поддержит кандидатуру Агнесе Лаце ("Прогрессивные") на пост министра культуры
По словам Дзинтарса, Нацобъединение не поддержит кандидата "Прогрессивных", поскольку его позиция заключается в том, что присутствие этой партии в правительстве противоречит интересам избирателей Нацобъединения.
В ценностях Нацобъединения и "Прогрессивных" есть принципиальные различия, подчеркнул лидер партии.
"Лаце была осторожна в своих высказываниях, но мы чувствуем и видим из нашего опыта общения с "Прогрессивными", что в вопросах укрепления латышского языка как государственного и вопросах иммиграции наши направления различаются", - сказал Дзинтарс.
Он отметил, что у Нацобъединения имеется большой опыт управления сферой культуры и партии было важно дать напутствие следующему министру. Дзинтарс также не сомневается, что Лаце будет утверждена на этом посту.
Ранее сообщалось, что 17 июня партия "Прогрессивных" выдвинула на пост министра культуры парламентского секретаря Минкультуры Агнесе Лаце.
Прежний министр культуры Агнесе Логина 17 июня подала в отставку по личным причинам.
Агнесе Лаце имеет степень магистра политологии Латвийского университета и степень магистра социологии со специализацией по вопросам международной миграции и сплоченности общества университетов Амстердама, Деусто и Оснабрюка.
Лаце работала старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в центре общественной политики "Providus". Кандидат в министры владеет английским языком, хорошо знает немецкий и голландский языки, а также на базовом уровне - испанский.
Лаце баллотировалась от партии "Прогрессивные" на прошедших выборах в Европарламент.
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