Половина населения ежедневно не пьет достаточное количество воды

Почти 60% общей массы тела человека состоит из воды, и она имеет важное значение для обеспечения жизненных функций. Организм человека не накапливает воду, а выделяет ее с потом, мочой и выдыхаемым воздухом, поэтому запасы воды необходимо регулярно пополнять, особенно в теплую и жаркую летнюю погоду. Последнее исследование Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka показывает, что только 48% населения пьют как минимум 1,5–2 литра воды в день, как это рекомендуют врачи.
Наиболее добросовестно воду ежедневно употребляют жители с высшим образованием (60%) и высокими доходами (57%), жители, ведущие в целом здоровый образ жизни (56%) и жители в возрасте от 25 до 34 лет. В свою очередь, недостаточное количество воды употребляют жители с основным образованием (30%), люди, в целом ведущие нездоровый образ жизни (33%), и мужчины (42%).
Специалисты в области здравоохранения отмечают, что 1,5 литра воды – это минимум, который необходимо выпивать в течение дня, поскольку количество выпиваемой жидкости, в действительности, должно быть еще выше, и оно также зависит от общей массы тела – чем она больше, тем больше жидкости следует пить. Поэтому важно включать в питание супы, сочные фрукты, овощи и ягоды, употреблять травяные чаи. Организм приспосабливается к тому, что он не получает достаточное количество воды, поэтому у многих чувство жажды возникает с опозданием, и организм функционирует за счет резервов. Нередко люди путают чувство жажды с голодом и вместо того, чтобы напиться, что-то перекусывают.
Данные исследований свидетельствуют, что с 2016 года количество жителей, ежедневно потребляющих достаточное количество воды, до 2021 года постоянно снижалось – если в 2016 году они составляли 56% населения, то спустя пять лет – только 42%. Последние два года показатель оставался неизменным – 48%.
В жаркую погоду беременным и молодым мамам следует пить больше воды
Особенно важно пить воду при занятиях различными физическими активностями, пребывая в жаркой и влажной среде, при различных заболеваниях. Она также необходима для физически активных людей, беременных и кормящих матерей, а также пожилых людей, поскольку с возрастом чувство жажды снижается.
"В Латвии также все чаще летом наблюдается продолжительная жара, когда потребление воды в большем количестве является обязательным. Воду следует пить небольшими глотками в течение дня, в том числе и в холодные месяцы года, не дожидаясь чувства жажды, поскольку в таком случае организм уже легко обезвоживается. Нередко пациенты говорят, что трудно привить привычку регулярно пить воду, потому что в повседневной суете
об этом забывается, поэтому рекомендую формировать ее постепенно – выпейте воды, проснувшись утром, всегда держите воду на виду и берите с собой бутылку воды, когда выходите на улицу. Для улучшения вкуса в воду можно добавить ломтик лимона или огурца, свежую мяту или базилик. Чувство жажды необходимо тренировать – чем больше и чаще пить, тем быстрее возникает чувство жажды и питье воды будет происходить естественным путем", – рекомендует сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Признаки обезвоживания организма
О недостаточном потреблении воды могут свидетельствовать головная боль, слабость и утомляемость, темная моча, потрескавшиеся губы и сухость во рту, сухость кожи или глаз, запор живота. Вода в организме помогает снабжать клетки кислородом и питательными веществами, поэтому ее недостаток способствует снижению функций организма. Вода также жизненно важна для работы головного мозга, обмена веществ, здоровья сердца и того, как мы выглядим и чувствуем себя в целом.
"Если мы не потребляем достаточное количество воды с пищей, обмен веществ замедляется, кровяное давление снижается, что вызывает усталость, развиваются различные расстройства пищеварения. Также может возникнуть головокружение или человек может потерять сознание. У пожилых людей могут обостриться боли в суставах или повыситься риск образования камней в почках. В большем количестве воду следует пить людям, употребляющим соленую пищу, кофе и алкогольные напитки, так как они способствует усиленному выведению воды из организма. Если без еды человек может прожить несколько недель, то без воды – до трёх дней", – предупреждает фармацевт.
Об исследовании
“Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" – это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!