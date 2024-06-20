Половина населения ежедневно не пьет достаточное количество воды

В жаркую погоду беременным и молодым мамам следует пить больше воды

Особенно важно пить воду при занятиях различными физическими активностями, пребывая в жаркой и влажной среде, при различных заболеваниях. Она также необходима для физически активных людей, беременных и кормящих матерей, а также пожилых людей, поскольку с возрастом чувство жажды снижается.

"В Латвии также все чаще летом наблюдается продолжительная жара, когда потребление воды в большем количестве является обязательным. Воду следует пить небольшими глотками в течение дня, в том числе и в холодные месяцы года, не дожидаясь чувства жажды, поскольку в таком случае организм уже легко обезвоживается. Нередко пациенты говорят, что трудно привить привычку регулярно пить воду, потому что в повседневной суете

об этом забывается, поэтому рекомендую формировать ее постепенно – выпейте воды, проснувшись утром, всегда держите воду на виду и берите с собой бутылку воды, когда выходите на улицу. Для улучшения вкуса в воду можно добавить ломтик лимона или огурца, свежую мяту или базилик. Чувство жажды необходимо тренировать – чем больше и чаще пить, тем быстрее возникает чувство жажды и питье воды будет происходить естественным путем", – рекомендует сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

Признаки обезвоживания организма