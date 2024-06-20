Лаце утверждена в должности министра культуры

Лаце на должность предложили "Прогрессивные" после того, как министр культуры Агнесе Логина приняла решение уйти с должности по личным причинам. Премьер-министр Эвика Силиня решила выдвинуть кандидатуру Лаце для утверждения в Сейм.

За кандидатуру Лаце проголосовали 52 депутата, против были 27, ни один депутат не воздержался.

Агнесе Лаце имеет степень магистра политологии Латвийского университета и степень магистра социологии со специализацией по вопросам международной миграции и сплоченности общества университетов Амстердама, Деусто и Оснабрюка.

Лаце работала старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в центре общественной политики Providus. Кандидат в министры владеет английским языком, хорошо знает немецкий и голландский языки, а также на базовом уровне - испанский.

Лаце баллотировалась от партии "Прогрессивные" на прошедших выборах в Европарламент.

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