Возможно, осуществлена кибератака на систему Smart-ID

Она указала, что сейчас ведется расследование обстоятельств, однако есть подозрения, что нарушение работы связано с кибератакой.

Мейере отметила, что работа инструмента восстановлена примерно в 11:00, но некоторые сбои еще остались.

"Мы активно работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить полную функциональность инструмента", - сказала Мейере.

Филиал эстонской SK ID Solutions был зарегистрирован в Латвии в 2019 году. Акционерами SK ID Solutions являются SEB banka, Swedbank и Telia Eesti.

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