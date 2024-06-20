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Возможно, осуществлена кибератака на систему Smart-ID

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Кибаратака
Кибаратака Фото: Shutterstock

Из-за возможной кибератаки утром в четверг, 20 июня, нарушена работа инструмента электронной идентификации и подписи Smart-ID, сообщила глава латвийского филиала и отдела бизнес-развития разработчика Smart-ID SK ID Solutions Санита Мейере.

Она указала, что сейчас ведется расследование обстоятельств, однако есть подозрения, что нарушение работы связано с кибератакой.

Мейере отметила, что работа инструмента восстановлена примерно в 11:00, но некоторые сбои еще остались.

"Мы активно работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить полную функциональность инструмента", - сказала Мейере.

Филиал эстонской SK ID Solutions был зарегистрирован в Латвии в 2019 году. Акционерами SK ID Solutions являются SEB banka, Swedbank и Telia Eesti.

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