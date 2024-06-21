Фото В Краславском крае спасли упавшую в яму лошадь

Помощь спасателей потребовалась около 19:30 в Каплавской волости Краславского края, где лошадь упала в яму глубиной полтора метра. С помощью лебедки и рук лошадь подняли из ямы и передали хозяину. К 21:30 работы на месте были завершены.

Всего за минувшие сутки Латгальское региональное управление VUGD получило шесть вызовов - три на тушение пожаров и три на спасательные работы.

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