На Домской площади пройдёт традиционный Зелёный рынок

На Зелёном рынке, или Травном рынке, как обычно, взор будут радовать красивейшие венки и цветочные гирлянды для украшения. Можно будет купить предметы традиционного и современного прикладного искусства Латвии, летний урожай фермеров, продукты - мясо, сыр, рыба, хлеб, мед и многое другое. Кроме того, на Травном рынке можно найти натуральную косметику, одежду, банные принадлежности, украшения и другие изделия ручной работы.