В пятницу в Риге на Домской площади пройдёт традиционный Зелёный рынок, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
На Зелёном рынке, или Травном рынке, как обычно, взор будут радовать красивейшие венки и цветочные гирлянды для украшения. Можно будет купить предметы традиционного и современного прикладного искусства Латвии, летний урожай фермеров, продукты - мясо, сыр, рыба, хлеб, мед и многое другое. Кроме того, на Травном рынке можно найти натуральную косметику, одежду, банные принадлежности, украшения и другие изделия ручной работы.
Зелёный рынок будет работать с 9:00 до 19:00.
Настроение рынка дополнят композиции, песни и танцы духового оркестра Fanfara, детского танцевального ансамбля Teiksmiņa, ансамбля народного танца «Teiksmas studija, детского вокального ансамбля Magonīte, детского танцевального ансамбля Dzīpariņš, молодежного танцевального коллектива Dzīpars, оркестра Rīga, танцевального ансамбля Dancītis, фольклорного ансамбля Kokle, духового квинтета Acumirklis, танцевальных коллективов Sidrabi и Mana rotaļa и многих других.
Праздничную атмосферу во время ярмарки поддержат актеры Имантс Страдс и Элина Ване, которые возьмут на себя роли радушных хозяев.
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