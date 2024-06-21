После «марша справедливости» Евгения Пригожина прошел год. Что стало с ЧВК«Вагнер» и другими героями этой истории?

Неподалеку от Осиповичей в Могилевской области и правда вскоре начал строиться масштабный полевой лагерь, куда, как планировалось, должны были переместиться пригожинские наемники. После авиакатастрофы в небе над Тверской областью этот проект, судя по всему, потерял актуальность. А Лукашенко заявил, что никаких гарантий безопасности Пригожину он не давал и дать в принципе не мог.

Алексей Дюмин

Алексей Дюмин Фото: BBC

После захвата Ростова-на-Дону колонна двигалась по трассе «Дон» в сторону Москвы. Есть достоверные свидетельства движения вагнеровцев по Воронежской области, а следующим регионом перед столицей на их пути была Тульская область, которую в тот момент возглавлял бывший охранник Владимира Путина Алексей Дюмин (в прошлом его часто называли потенциальным преемником на посту президента).

И если белорусский лидер Александр Лукашенко публично рассказал о своей роли по урегулированию кризиса, то роль Дюмина в том, что мятеж был прекращен, до конца не ясна. У тульского губернатора с Пригожиным были теплые личные отношения, а также, как писал The Insider*, общие бизнес-интересы. Пока основатель ЧВК публично критиковал Сергея Шойгу, именно Дюмина многие называли будущим министром обороны.

В день мятежа руководители российских регионов один за другим выпускали однотипные ролики с заявлениями о своей поддержке Владимира Путина, но Дюмин ничем подобным не занимался. В телеграм-каналах появились слухи, что в это время губернатор участвовал в переговорах с Пригожиным об урегулировании кризиса (тульские власти это отрицали).

Уже в августе после авиакатастрофы в небе над Тверской областью тульский губернатор заявил: «Евгения Пригожина я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет». Учитывая, что за два месяца до этого Владимир Путин называл Пригожина предателем, дюминское выступление было смелым шагом.

Впрочем, это не помешало его дальнейшей карьере. В мае 2024 года после инаугурации Владимира Путина он покинул Тулу и был назначен на пост помощника президента России и секретаря Госсовета.

*внесены в российский реестр «иноагентов»