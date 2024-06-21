Видео Убедительная победа в "Мотоцикл года в Латвии"

Эфирная личность и член жюри Валдис Мелдерис объясняет неожиданный результат тем, что второе и третье места - это универсальные модели мотоциклов, а NineT - отличается. На втором месте оказался восхитительный Moto Guzzi Stelvio, а третье место поделили между собой KTM SMT 890 и Triumph Tiger 1200 Rally Explorer.

Хотя жюри конкурса "Мотоцикл года" подчеркивает свое отличие от латвийского конкурса "Автомобиль года", где преобладают прагматичные аргументы, в этот раз окончательный результат был получен, как говорится, по очкам. Каждый из 19 членов жюри имеет свой собственный мотоциклетный опыт, который влияет на результаты голосования.

В этом году в народном голосовании отметилась продукция Royal Enfield. Стритбайком года был признан Honda CB650R с электрическим сцеплением. Титул электромотоцикла года был единогласно присужден Energica Experia, а в набирающем популярность классе малых мотоциклов до 500 куб. см триумф одержал Triumph - новый Scrambler 400X.

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