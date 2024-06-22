Суд в РФ приговорил к 12 годам украинку, которую угрозами вынудили провести антивоенную акцию

35-летнюю гражданку Украины Кристину Любашенко признали виновной в распространении "фейков" про армию РФ и участии в "террористической организации". Об этом сообщает издание "Медиазона".

По версии следствия, 8 мая 2023 года Любашенко выставила колонки на на окно съемной квартиры в подмосковном Долгопрудном, после чего включила запись с антивоенной речью и гимном Украины.

В тот же день Любашенко приехала на Воробьевы горы в Москве и запустила в небо воздушные шарики с привязанным к ним бело-сине-белым флагом.

Власти РФ считают, что этот флаг относится к символам легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины.

Следствие считает, что запуск шариков, - это участие в этой организации, которая признана в России террористической. Трансляцию антивоенной речи следователи в РФ посчитали распространением "фейков" об армии.

Любашенко утверждала, что стала жертвой провокации российских спецслужб.

По ее словам, после вторжения России в Украину она бежала из Киева в Швейцарию и получила там убежище.

В Швейцарии она встретила мужчину, назвавшегося украинским беженцем. Он одолжил ей денег, но затем попросил поехать с ним в Москву.

Украинка заявила, что мужчина угрозами заставил ее включить антивоенную речь в колонках и провести в акцию с шариками и флагом. Он говорил, что сообщит в органы опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом.

С начала повторного вторжения в Украину Россия массово расправляется с диссидентами и выносит суровые приговоры людям.

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