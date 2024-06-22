Сб, 22.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Самая дорогая канава? Программа нашла в Риге странный дорожный объект

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Программа нашла в Риге странный дорожный объект
Программа нашла в Риге странный дорожный объект Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

В Риге, на улице Квелес, построен новый объект, который вызвал недоумение у местных жителей, сообщает программа Zebra.

Сначала кажется, что на улице Квелес построили тротуар, но он вогнутый.

Однако, как рассказал программе один из работников, это не тротуар, а канава для стока воды, а люди вынуждены ходить по гравийной дороге, потому что рядом жилой район.

"Я никогда не видел более дорогой канавы! Почему канава должна быть бетонной с обеих сторон и красивой тротуарной брусчаткой посередине? Нам что, деньги некуда девать? Я бы сказал, что у Риги нет хозяев, потому что такого проекта еще не видели", - сказал ведущий программы ведущий программы Паулс Тимротс.

Видео: Сюжет программы Zebra

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх