Видео Самая дорогая канава? Программа нашла в Риге странный дорожный объект

Сначала кажется, что на улице Квелес построили тротуар, но он вогнутый.

Однако, как рассказал программе один из работников, это не тротуар, а канава для стока воды, а люди вынуждены ходить по гравийной дороге, потому что рядом жилой район.

"Я никогда не видел более дорогой канавы! Почему канава должна быть бетонной с обеих сторон и красивой тротуарной брусчаткой посередине? Нам что, деньги некуда девать? Я бы сказал, что у Риги нет хозяев, потому что такого проекта еще не видели", - сказал ведущий программы ведущий программы Паулс Тимротс.

Видео: Сюжет программы Zebra

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