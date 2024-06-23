Фото Болгарская принцесса удивила изменением своего внешнего вида

29 мая болгарская принцесса присутствовала на церемонии похорон вместе со своим мужем Антонио Хосе Муньосом и сыном.

Фото: AFP/Scanpix

Фото: AFP/SCANPIX

52-летняя принцесса Калина была одета в платье до колен, она была в туфлях на высоких каблуках.

Но когда фотографии принцессы попали в поле зрения общественности, люди сосредоточили внимание не на ее платье или волосах, а на ее невиданном ранее мускулистом телосложении.

Представительница королевской семьи Болгарии, которую редко можно увидеть на публике, скрывает свою личную жизнь, но, оказывается, в ее жизни нет недостатка в спорте.

"Я уделяю много времени силовым тренировкам и здоровью тела, я спортивная", - рассказала принцесса изданию El Mundo.

Принцесса Калина Болгарская - единственная дочь и пятый ребенок короля Симеона и королевы Маргариты.

Портал "Apollo.lv" в конце мая сообщил, что тело болгарского царя Фердинанда I было перевезено из Германии на родину в мае, дав Болгарии возможность попрощаться со своим монархом через 76 лет после его смерти.