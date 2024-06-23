Фото Болгарская принцесса удивила изменением своего внешнего вида

Недавно болгарская принцесса Калина появилась на публике впервые с 2020 года. Но резкие изменения в ее внешности вызвали беспокойство у поклонников королевской семьи, сообщает СМИ 15min.
29 мая болгарская принцесса присутствовала на церемонии похорон вместе со своим мужем Антонио Хосе Муньосом и сыном.
52-летняя принцесса Калина была одета в платье до колен, она была в туфлях на высоких каблуках.
Но когда фотографии принцессы попали в поле зрения общественности, люди сосредоточили внимание не на ее платье или волосах, а на ее невиданном ранее мускулистом телосложении.
Представительница королевской семьи Болгарии, которую редко можно увидеть на публике, скрывает свою личную жизнь, но, оказывается, в ее жизни нет недостатка в спорте.
"Я уделяю много времени силовым тренировкам и здоровью тела, я спортивная", - рассказала принцесса изданию El Mundo.
Принцесса Калина Болгарская - единственная дочь и пятый ребенок короля Симеона и королевы Маргариты.
Портал "Apollo.lv" в конце мая сообщил, что тело болгарского царя Фердинанда I было перевезено из Германии на родину в мае, дав Болгарии возможность попрощаться со своим монархом через 76 лет после его смерти.
Останки царя были захоронены в Болгарии согласно его желанию.
Фердинанд I жил в изгнании в Баварии до своей смерти в 1948 году. Там он был похоронен в переносном гробу, находившемся в склепе церкви Св. Августина в Кобурге.
Под влиянием Фердинанда I Болгария воевала на стороне Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне. После поражения в войне Фердинанд I был вынужден передать престол своему сыну Борису III и отправился в изгнание в Германию, где прожил до самой смерти.
Хотя Болгария была модернизирована во время правления Фердинанда I, к нему не относились однозначно. Во время коммунистического режима его обвиняли в «двух национальных катастрофах» Болгарии — в поражении страны во Второй Балканской войне в 1913 году и в Первой мировой войне.
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