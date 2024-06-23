Видео Неудачный маневр на Юрмальской объездной дороге привел к серьезной аварии

На месте происшествия спасатели вытащили из кювета сильно поврежденный автомобиль Škoda.

Родственник водителя Skoda утверждает, что авария произошла из-за неудачного обгона.

Из рассказа мужчины следует, что перед поворотом с трассы на второстепенную дорогу водитель грузовика, скорее всего, поздно включил левый поворотник, а возможно, слишком резко затормозил.

Но на трассе высокие скорости и интенсивное движение, поэтому не исключено, что другие водители, участвовавшие в столкновении, также допустили незначительные ошибки в стрессовой ситуации.

Врачи подтверждают, что водитель автомобиля Škoda доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

Остальные трое участников аварии отказались от медицинской помощи. О том, что этот участок дороги неудачен, свидетельствует и мемориал, установленный в кювете на обочине шоссе.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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