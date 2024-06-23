Видео Неудачный маневр на Юрмальской объездной дороге привел к серьезной аварии

В четверг, 20 июня, на Юрмальской объездной дороге в направлении Риги образовалась серьезная пробка. На расстоянии нескольких сотен метров на трассе был виден свет маячков оперативных служб и суета спасателей, сообщает программа Degpunktā.
На месте происшествия спасатели вытащили из кювета сильно поврежденный автомобиль Škoda.
Родственник водителя Skoda утверждает, что авария произошла из-за неудачного обгона.
Из рассказа мужчины следует, что перед поворотом с трассы на второстепенную дорогу водитель грузовика, скорее всего, поздно включил левый поворотник, а возможно, слишком резко затормозил.
Но на трассе высокие скорости и интенсивное движение, поэтому не исключено, что другие водители, участвовавшие в столкновении, также допустили незначительные ошибки в стрессовой ситуации.
Врачи подтверждают, что водитель автомобиля Škoda доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.
Остальные трое участников аварии отказались от медицинской помощи. О том, что этот участок дороги неудачен, свидетельствует и мемориал, установленный в кювете на обочине шоссе.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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