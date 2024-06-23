Видео В Дагестане неизвестные напали на православные храмы и синагоги. Есть погибшие

Почти одновременно с нападением на Дербент стало известно о пожаре в синагоге в Махачкале - столице Дагестана. Как видно на видео с места происшествия, из окон третьего этажа синагоги шел дым.

"В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС", - подтвердили в дагестанском МВД. В Махачкале, как и в Дербенте, объявлен план "Перехват". На видео из столицы региона видно, как боевики в черной одежде расстреливают из автоматов проезжающие мимо автомобили полиции.

По информации МВД Дагестана, в перестрелке с нападавшими погибли шестеро сотрудников полиции, 12 человек ранены. Baza сообщает, что также погиб "гражданский из синагоги" в Дербенте.

⚡️ ❗ Тим часом на росії у #Дагестан'і, масова перестрілка, підпалили синагогу та церкву.



▪️ Є загиблі, багато поранених. 🍿 pic.twitter.com/ia52eHHsWA — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) June 23, 2024

Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Церкви в Дербенте убили протоиерея Николая Котельникова. Информацию о гибели священника подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ. Всего от рук боевиков, по данным российского МВД, пострадали не менее 16 человек.

В НАК также сообщили, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО) - "в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению".