Видео В Дагестане неизвестные напали на православные храмы и синагоги. Есть погибшие

Вечером в воскресенье, 23 июня, в городе Дербент в российской республике Дагестан произошло нападение на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, пишет "Медуза". Очевидцы сообщали, что в районе храма были слышны стрельба и виден дым. Сообщается, что весь состав полиции Дербента поднят по тревоге.
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В результате вооруженного нападения на Дербент и Махачкалу погибли девять человек, 25 пострадали, сообщает Муфтият Дагестана. Среди погибших - семь сотрудников полиции. Также известно, что боевики убили настоятеля православного храма в Дербенте и охранника храма в Махачкале.
Региональное управление МВД сообщает о смерти четырех боевиков в Махачкале.
Отделение МВД по Дагестану подтвердило, что около 18:00 в Дербенте из автоматического оружия обстреляли православный храм, а также местную синагогу. Нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. Telegram-каналы выкладывают видео, на которых видны расстрелянные автомобили полиции и горящая синагога.
В Дербенте, по данным российских СМИ, идет штурм здания, где находятся нападавшие. Корреспондент пропагандистского ТАСС сообщает, что центральная часть города обесточена, в городе идут боестолкновения.
По данным пропагандистского агентства "Интерфакс", боевики находятся в одном из зданий близ ресторана "Хаял". "Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков", - сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
В Дербенте вооруженные люди напали на православный храм, а в Махачкале загорелась синагога на улице Еромошкина. В городах слышна стрельба, сообщается о гибели одного полицейского и ранении еще одного. pic.twitter.com/R0qaf610Sb— The Insider (@the_ins_ru) June 23, 2024
Почти одновременно с нападением на Дербент стало известно о пожаре в синагоге в Махачкале - столице Дагестана. Как видно на видео с места происшествия, из окон третьего этажа синагоги шел дым.
"В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС", - подтвердили в дагестанском МВД. В Махачкале, как и в Дербенте, объявлен план "Перехват". На видео из столицы региона видно, как боевики в черной одежде расстреливают из автоматов проезжающие мимо автомобили полиции.
По информации МВД Дагестана, в перестрелке с нападавшими погибли шестеро сотрудников полиции, 12 человек ранены. Baza сообщает, что также погиб "гражданский из синагоги" в Дербенте.
⚡️ ❗ Тим часом на росії у #Дагестан'і, масова перестрілка, підпалили синагогу та церкву.— ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) June 23, 2024
▪️ Є загиблі, багато поранених. 🍿 pic.twitter.com/ia52eHHsWA
Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Церкви в Дербенте убили протоиерея Николая Котельникова. Информацию о гибели священника подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ. Всего от рук боевиков, по данным российского МВД, пострадали не менее 16 человек.
В НАК также сообщили, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО) - "в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению".
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", - сказано в сообщении ведомства.
Граждане самой мирной страны, где уживаются все конфессии, в Дербенте (Дагестан), обстреляли и сожгли синагогу и православную церковь. pic.twitter.com/AjIAqQNTMt— Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mixvoronezh) June 23, 2024
МВД Дагестана опубликовало видео, на котором видно, как нападавшие ведут стрельбу по сотрудникам полиции в Махачкале. На записи различимы лица нескольких боевиков.
По последним данным МВД республики, не менее двух боевиков убиты. В соцсетях опубликованы видео, вероятно, с телами погибших преступников. Также Telegram-каналы распространили ролик, на котором утверждается, что на пляже "Березка" в Махачкале задержаны еще двое боевиков.
Блять— 🇩🇪Ellen 🚢HH🍔-er)) (@einfach_Ellen) June 23, 2024
Что происходит, дагестан? pic.twitter.com/BRaE75VgIr
Задержания
Главу Сергокалинского района республики доставили в полицию. Ранее Telegram-каналы писали, что среди участников нападения могли быть его сыновья. РБК со ссылкой на источник в правоохраниетльных органах пишет, что Магомед Омаров задержан? его допрашивают сотрудники ФСБ. При этом прокремлевский Telegram-канал Baza утверждает, что его доставили в полицию, но официально он не задержан.
Ранее Mash и Baza сообщили, что среди участников нападений, предположительно, были сыновья Омарова Осман и Адиль. По данным Telegram-каналов, они, возможно, были убиты при перестрелке.
Реакция
Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что нападения в Дагестане связаны "со спецслужбами Украины и стран НАТО". Российские информагентства и пропагандистские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы пишут, что нападавшие были "приверженцами международной террористической организации", которые использовали в том числе иностранное оружие.
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