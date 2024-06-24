Фото Традиционное празднование Лиго на Дзегужкалнсе в Риге

Как и в прошлые годы, и в этом году рижане и гости столицы были приглашены отпраздновать Лиго на Дзегужкалнсе, где можно было петь, плести венки, а также провести и встретить солнце, насколько это было возможно из-за облаков. Особенное место на Дзегужкалнсе было отведено для ритуала зажжения праздничного костра, латышских игр и танцев. Смотрите фото!
В праздничных мероприятиях приняли участие Лиепайское фольклорное объединение Atštaukas, капелла Karikste, пост-фольклорная группа Iļģi и Rīgas danču klubs, музыкальное объединение Rahu the Fool и фольклорная группа Jaunais Jāņu orķestris.
Присутствовали и традиционные ведущие мероприятия - многолетняя участница Skandinieki и ведущая мероприятия Зоя Хеймрате и руководитель фольклорной группы Vilki и актер Эдгар Липорс, которые активно вовлекали публику в различные праздничные занятия.
Галерея: Традиционное празднование Лиго на Дзегужкалнсе
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!