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NMPD: В этот раз традиционных для Лиго травм было довольно мало

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Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи Фото: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

В этом году традиционных для празднования Лиго и Яновой ночи травм было сравнительно немного - празднование прошло без существенных происшествий или серьезных последствий, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Работу медиков в день Лиго и Янову ночь она оценивает как условно спокойную, хотя недостатка в работе не наблюдалось. Общее число травм выросло примерно на треть по сравнению с буднями. В основном это были травмы бытового характера.

Несколько человек подавились кусками шашлыка, но успешно справились с ситуацией своими силами.

Было и несколько более тяжелых вызовов NMPD - на травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения.

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