NMPD: В этот раз традиционных для Лиго травм было довольно мало

В этом году традиционных для празднования Лиго и Яновой ночи травм было сравнительно немного - празднование прошло без существенных происшествий или серьезных последствий, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.
Работу медиков в день Лиго и Янову ночь она оценивает как условно спокойную, хотя недостатка в работе не наблюдалось. Общее число травм выросло примерно на треть по сравнению с буднями. В основном это были травмы бытового характера.
Несколько человек подавились кусками шашлыка, но успешно справились с ситуацией своими силами.
Было и несколько более тяжелых вызовов NMPD - на травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения.
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