По информации The Wall Street Journal, россияне, опасаясь дистанционно управляемых катеров, установили большие заграждения на входе в Севастопольскую бухту, поэтому украинцы придумали альтернативную операцию - размещение морских мин.

Созданные специально для этих целей SeaBaby научились размещать на морском дне мины, изготовленные из пластика и весящие примерно 180 килограммов. Их сложно обнаружить, так как они находятся в иле на мелководье, а также используют акустические и электромагнитные сенсоры для установки присутствия корабля, вызывая в нужный момент детонацию.

В течение полутора месяцев команда украинских спецслужб отслеживала маршруты морских судов и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby на постановку двух мин. 14 сентября на такой мине подорвался ракетный корвет "Самум".

В течение последующих недель SeaBaby установили еще около 15 мин. Во время одной из миссий морской дрон выстрелил из гранатомета по российским патрульным кораблям класса "Раптор", повредив их.

Большой сторожевой корабль "Павел Державин" был поврежден 11 октября при входе в Севастопольскую бухту. 13 октября корабль направлялся в другой порт для ремонта, но налетел на мину. Еще одна мина взорвалась под большим буксиром, который был послан для спасения корабля.

Несколько дней спустя взрыв произошел на современном противоминном корабле - это был один из двух кораблей такого типа, используемых российскими военными.

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