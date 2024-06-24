Прислушайтесь к словам ребенка: так может говорить жертва сексуального насилия

Пару лет назад в Эстонии 32-летний мужчина дома напоил свою 14-летнюю биологическую дочь водкой. Пока девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения, отец трогал ее грудь и половые органы. В прошлом году суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы, часть из которых он проведет за решеткой, пишет Rus.Postimees.
На протяжении нескольких лет 22-летний молодой человек предлагал подросткам водку. По крайней мере однажды во время вечеринки злоумышленник воспользовался тем, что несовершеннолетние девочки были пьяны, и изнасиловал их. Этот случай еще не дошел до суда, но обвинительный приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Эти случаи - лишь малая часть сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, расследованием которых занимается Ляэнеская префектура. Для более быстрого раскрытия подобных тяжких преступлений почти год назад в Ляэнеской префектуре была создана группа по расследованию сексуальных преступлений против детей. Среди членов группы по защите детей есть четверо следователей, а также два сотрудника, занимающихся сбором информации.