Прислушайтесь к словам ребенка: так может говорить жертва сексуального насилия

На протяжении нескольких лет 22-летний молодой человек предлагал подросткам водку. По крайней мере однажды во время вечеринки злоумышленник воспользовался тем, что несовершеннолетние девочки были пьяны, и изнасиловал их. Этот случай еще не дошел до суда, но обвинительный приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.