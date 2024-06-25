Видео Раз в год луг Средней Англии превращается в часть Латвии - как отмечали Лиго за рубежом?

Раз в году на три дня луг Средней Англии превращается в часть Латвии - развеваются латвийские флаги, звучит латышская речь, люди поют и танцуют до рассвета, рядом разбит палаточный городок. "Фестиваль Лиго" - это праздник для всей семьи и место встречи с близкими.

На мероприятии в Великобритании также был рынок, где участники могли вкусно поесть и купить латвийские вещи, в том числе венки.

В Великобритании латыши вместе празднуют Лиго еще со времен ссылок. "Нас было очень мало, всего несколько сотен, и не было так много семей. Три дня мы никогда не праздновали, только один", - рассказала посетительница мероприятия Инара, сама в прошлом латышка в изгнании

Одна из посетительниц фестиваля Илона рассказала, что празднование - возможность встретиться и провести вместе время. "За эти три дня мы рассказали друг другу все, что произошло за последний год", - поделилась она.

При этом посетители поделились, что празднество также посещают литовцы, русскоязычные и англичане. Некоторые из посетителей ради мероприятия приехали специально из Латвии.

В "Страумени" также были оборудованы места для отдыха детей, а самых поздних зрителей встретила группа Sudden Lights.

Видео: Сюжет lsm.lv (на латышском языке)

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