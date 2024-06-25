Латвийский певец вновь покинул страну и стал таксистом в Англии

В начале года латвийский певец Дзинтарс Чича заявил, что принял решение вернуться с семьей в Латвию, однако после концертного тура он перестал появляться на летних концертах и фестивалях шлягеров. Музыкант рассказал, куда он пропал.
Непосредственно перед концертным туром Дзинтарс Чича объявил о разводе со своей супругой и матерью его детей.
"Именно развод и стал главной причиной изменения планов относительно возвращения в Латвию. Я уже не видел в этом смысла, потому что в Латвию хотел переехать в первую очередь ради детей и семьи. Кроме того, за месяц, что я ездил с концертами, я понял, что ситуация в культурной жизни регионов сильно изменилась и что здесь зарабатывать только музыкой будет невозможно. А чем бы я еще мог заниматься в Латвии?!"
Сейчас Чича снова работает таксистом в британском Бостоне. Он также сообщил, что в следующем году концертного тура в Латвии, скорее всего, не будет.
Больше информации - в номере издания Kas Jauns от 25 июня.
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