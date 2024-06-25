Латвийский певец вновь покинул страну и стал таксистом в Англии

"Именно развод и стал главной причиной изменения планов относительно возвращения в Латвию. Я уже не видел в этом смысла, потому что в Латвию хотел переехать в первую очередь ради детей и семьи. Кроме того, за месяц, что я ездил с концертами, я понял, что ситуация в культурной жизни регионов сильно изменилась и что здесь зарабатывать только музыкой будет невозможно. А чем бы я еще мог заниматься в Латвии?!"