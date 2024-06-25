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МИД России запретил 81 европейское СМИ. В списке - и портал TVNET

rus.tvnet.lv
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Офис TVNET
Офис TVNET Фото: Jānis Škapars/TVNET

МИД России объявил, что ограничит в РФ вещание и доступ к сайтам 81 СМИ Евросоюза в ответ на решение ЕС о запрете трех российских СМИ, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИД. В списке заблокированных - и портал TVNET.

Так, днем 25 июня министерство опубликовало сообщение, в котором сказано, что под ограничения попадают "вещательные ресурсы ряда СМИ государств - членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции".

В список, представленный МИД, вошли 81 издание, телеканал и радиостанция из всех стран ЕС, за исключением Люксембурга и Хорватии.

Так, из латвийских СМИ в список вошли порталы TVNET, Apollo.lv, LSM.lv и Латвийское радио 4, а также Diena.

В свою очередь от Эстонии под запрет попали порталы propastop.org, ERR и эстонская версия Delfi. В то же время латвийская и литовская версии Delfi в перечень не вошли.

Что касается литовских СМИ - в представленный МИД РФ список вошли порталы LRT, 15min.lt и lrytas.lt.

Из 81 издания девять относятся к Франции, среди них информагентство AFP, газеты Le Monde и Liberation. Из немецких СМИ в списке упоминаются Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, из итальянских - газеты La Stampa и La Repubblica, из испанских - газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE.

В заявлении российского МИД отмечается, что "российская сторона предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции", но страны ЕС "предпочли пойти по пути эскалации, (...) вынудив Москву  принять зеркальные и пропорциональные контрмеры".

В МИД также заявили, что "если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам".

Ранее в ЕС был введен запрет на вещание трех пропагандистских каналов - "РИА Новости", "Известия", "Российская газета".

Как уже сообщалось, портал RUS TVNET был заблокирован в РФ "Роскомнадзором" еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, пропагандистские российские телеканалы и СМИ запрещены на территории Латвии.

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