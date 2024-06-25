МИД России запретил 81 европейское СМИ. В списке - и портал TVNET

Так, днем 25 июня министерство опубликовало сообщение, в котором сказано, что под ограничения попадают "вещательные ресурсы ряда СМИ государств - членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции".

В список, представленный МИД, вошли 81 издание, телеканал и радиостанция из всех стран ЕС, за исключением Люксембурга и Хорватии.

Так, из латвийских СМИ в список вошли порталы TVNET, Apollo.lv, LSM.lv и Латвийское радио 4, а также Diena.

В свою очередь от Эстонии под запрет попали порталы propastop.org, ERR и эстонская версия Delfi. В то же время латвийская и литовская версии Delfi в перечень не вошли.

Что касается литовских СМИ - в представленный МИД РФ список вошли порталы LRT, 15min.lt и lrytas.lt.