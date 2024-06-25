Рижанин повез машину на необычную автомойку, а вернулся с царапинами на кузове

Желая воспользоваться выгодным предложением, рижанин Райво приобрел абонемент автомойки Pro Bro. Это первая автомойка туннельного типа в Латвии, которая обещает помыть транспортное средство всего за 96 секунд. К сожалению, четвертое ее посещение закончилось несколькими царапинами на задних углах кузова автомобиля, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Райво сразу же проинформировал о ситуации работников Pro Bro, однако долго не получал ответа. Глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс указывает, что такие царапины могут быть, однако в таких ситуациях помогает страховой полис.
Bez tabu обратилась к автомойке и призвала прокомментировать ситуацию, однако ответа не было несколько дней. В попытках встретить ее представителей, передача отправилась на Юглу, где находится мойка.
Работники сообщили начальству о появлении журналистов по телефону, после чего предприятие связалось с Bez tabu письменно.
"Клиент заполнил анкету об инциденте и ситуация была незамедлительно передана независимым экспертам для дальнейшей оценки. Эксперты оценили повреждения автомобиля и констатировали, что царапины на кузове не могли возникнуть в результате процессы мойки - направление и характер повреждений не соответствуют направлению движения и вращения тряпочек, используемых в туннельных мойках, а также длине контакта. Клиенту было предоставлено полное подробное объяснение и экспертное заключение.
Наше предприятие моет более трех миллионов автомобилей на автомойках Pro Bro в Латвии и Литве, поэтому исходя из опыта можем сказать, что в основном повреждения на мойках не появляются, а становятся видимыми - после мойки грязной машины, особенно, если ее моют редко, можно увидеть все, что было скрыто под слоем грязи ранее - различные царапины, отпечатки, оставленные ударами дверей других машин следы и очаги коррозии.
В случае инцидента мы всегда обращаемся к независимым экспертам, которые по видеоматериалу, виду повреждений, направлению ротации тряпочек и возрасту повреждений могут установить, появилось ли конкретное повреждение на автомойке. Однако, как я уже упоминал, обычно повреждения не появляются, а становятся видимыми. Если же все-таки было констатировано, что повреждение произошло на автомойке, мы всегда готовы взять на себя ответственность. Мы действительно обращаем большое внимание на качество, улучшение услуг и уровень удовлетворенности клиентов, поэтому особенно стараемся во благо наших клиентов", - указали передаче на предприятии.
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