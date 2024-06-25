Рижанин повез машину на необычную автомойку, а вернулся с царапинами на кузове

Райво сразу же проинформировал о ситуации работников Pro Bro, однако долго не получал ответа. Глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс указывает, что такие царапины могут быть, однако в таких ситуациях помогает страховой полис.

Bez tabu обратилась к автомойке и призвала прокомментировать ситуацию, однако ответа не было несколько дней. В попытках встретить ее представителей, передача отправилась на Юглу, где находится мойка.

Работники сообщили начальству о появлении журналистов по телефону, после чего предприятие связалось с Bez tabu письменно.

"Клиент заполнил анкету об инциденте и ситуация была незамедлительно передана независимым экспертам для дальнейшей оценки. Эксперты оценили повреждения автомобиля и констатировали, что царапины на кузове не могли возникнуть в результате процессы мойки - направление и характер повреждений не соответствуют направлению движения и вращения тряпочек, используемых в туннельных мойках, а также длине контакта. Клиенту было предоставлено полное подробное объяснение и экспертное заключение.