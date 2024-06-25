Изобретатель обнаружил "дыру" в информационной системе CSDD. Его осудили за вымогательство

В 2018 году он сообщил Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) о "дыре" в ее системе безопасности и призвал заплатить ему 1000 евро за вклад в проверку системы.

В ноябре 2018 года дирекция и Государственная полиция выступили с совместным заявлением о том, что CSDD столкнулись "с несанкционированной попыткой получить доступ к регистру транспортных средств и попыткой вымогательства", но благодаря профессиональным действиям сотрудников дирекции и сотрудничеству с Госполицией удалось задержать предполагаемого преступника.

Полиция действительно задержала Скурулса и даже поместила на несколько дней в изолятор кратковременного содержания. Однако еще 15 октября 2018 года он звонил в CSDD, назвав свое имя, и сообщил, что обнаружил возможную уязвимость в системе авторизации, связанную с государственным регистром транспортных средств и водителей.

И тогда, и по сей день Скурулс считает, что не должен дарить это открытие CSDD, поэтому хотел бы получить компенсацию за свои услуги.

Сразу после того, как Скурулс подписал договор с ООО WeAreDots, привлеченным CSDD в качестве консультанта, он отправил по электронной почте информацию о уязвимости в системе авторизации на сайта e-csdd.lv, которая давала возможность несанкционированного доступа.

Изобретатель убежден - если бы эта уязвимость стала известна лицам с криминальными наклонностями, они смогли бы не только получить из баз данных CSDD всю информацию, в том числе конфиденциальную, но даже перерегистрировать любое транспортное средство с одного лица на другое.

Из материалов дела следует, что, даже имея в кармане договор, Скурулс опасался, что его "кинут" и ничего не заплатят за ценную информацию.

Его подозрения не только оправдались, но и превзошли все ожидания - в конце октября руководство CSDD обратилось с заявлением в Государственную полицию.

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