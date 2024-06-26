ЕС: Временная защита для беженцев из Украины продлена до 2026 года

В ФРГ дискутируют о пособиях для беженцев из Украины

В последнее время правоцентристские партии Германии ужесточили свою позицию по поводу поддержки украинских беженцев. Так, генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Бижан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) предложил отменить выплату базового гражданского пособия (Bürgergeld) оказавшимся в ФРГ украинцам. По его мнению, это должно подтолкнуть беженцев к поиску работу в Германии. "У нас повсюду нехватка рабочей силы - например, в ресторанном и строительном бизнесе или в сфере ухода за больными. Нам не стоит больше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, вместо этого нам нужно обеспечить людей работой".

Однако вскоре представители правительства быстро разъяснили, что инициатива СвДП не отражает позицию канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), и заявили на очередной пресс-конференции об отсутствии планов отмены выплаты гражданского пособия украинским беженцам.

В марте 2024 года Германии проживало около 1,3 млн украинских граждан, большинство из них - женщины и дети. Согласно информации МВД ФРГ, около 260 тысяч беженцев - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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