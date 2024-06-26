Видео В Сигулде пьяный водитель разбил дорогой автомобиль Bentley

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в 21:33 в Государственную полицию поступил вызов в Сигулду, где автомобиль Bentley Bentayga вылетел с дороги на улице Гауяс и врезался в два фонарных столба.

По предварительной информации, поступившей в распоряжение Госполиции, водитель первоначально отказался от проверки на алкоголь, однако позже экспертиза установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - в его дыхании было констатировано 0,67 промилле.

По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Bentley Bentayga 2024 года выпуска стоит примерно от 200 тысяч евро.