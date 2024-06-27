На фестивале LAMPA состоится уникальное и единственное мероприятие на русском языке

В начале июля в рамках 10-го фестиваля общения LAMPA в Цесисе пройдет уникальное и единственное мероприятие на русском языке - моноспекталь "Человек и тиран".
5 июля с 20:00 до 21:30 на "Сцене регионов" (Reģionu skatuve) состоится моноспектакль "Человек и тиран" (Cilvēks un tirāns). Перформанс пройдет на русском языке, будет доступен перевод на латышский.
Авторы о спектакле
"Спектакль "Человек и тиран" - это содержательное исследование даугавпилсских художников о свободе, тирании и этическом выборе. Конечная цель спектакля -дать зрителям понять свою роль в борьбе за правду и свободу. Спектакль призывает каждого зрителя задуматься о своей способности влиять на окружающий мир и о том, как мы можем внести свой вклад в создание более позитивного общества.
Пьеса поднимает важные вопросы о человеческой силе воли и пределах, установленных тиранией. Она показывает, что даже в самых сложных обстоятельствах у нас есть выбор - молчать, смириться или сопротивляться. Этот спектакль является одновременно размышлением о прошлом и воплощением наших проблем и сомнений сегодня.
Перформанс призывает зрителей стать активными участниками процесса, чтобы совместно находить пути противостояния тирании и популяризации понятий правды и свободы. Пьеса помогает понять, как диктаторы превращаются в божества и в чем природа их удивительной привлекательности.
"Человек и тиран" - это больше чем спектакль - это тщательное исследование духовного мира человека и текущих препятствий в жизни. Мы надеемся, что каждый зритель вдохновится на действия и размышления о своем вкладе в борьбу за свободу и правду".
В качестве режиссера постановки выступил даугавпилсский актер и активист Вадим Богданов. Спектакль создан при поддержке Института культуры New East. Подробнее о постановке - здесь.
Десятый фестиваль LAMPA 2024 соберет участников и гостей в Цесисе с 5 по 6 июля. Главная цель фестиваля - укреплять демократичную, дискуссионную и уважительную культуру общения в Латвии.
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