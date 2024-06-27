На фестивале LAMPA состоится уникальное и единственное мероприятие на русском языке

5 июля с 20:00 до 21:30 на "Сцене регионов" (Reģionu skatuve) состоится моноспектакль " Человек и тиран " (Cilvēks un tirāns). Перформанс пройдет на русском языке, будет доступен перевод на латышский.

Авторы о спектакле

"Спектакль "Человек и тиран" - это содержательное исследование даугавпилсских художников о свободе, тирании и этическом выборе. Конечная цель спектакля -дать зрителям понять свою роль в борьбе за правду и свободу. Спектакль призывает каждого зрителя задуматься о своей способности влиять на окружающий мир и о том, как мы можем внести свой вклад в создание более позитивного общества.

Пьеса поднимает важные вопросы о человеческой силе воли и пределах, установленных тиранией. Она показывает, что даже в самых сложных обстоятельствах у нас есть выбор - молчать, смириться или сопротивляться. Этот спектакль является одновременно размышлением о прошлом и воплощением наших проблем и сомнений сегодня.

Перформанс призывает зрителей стать активными участниками процесса, чтобы совместно находить пути противостояния тирании и популяризации понятий правды и свободы. Пьеса помогает понять, как диктаторы превращаются в божества и в чем природа их удивительной привлекательности.

"Человек и тиран" - это больше чем спектакль - это тщательное исследование духовного мира человека и текущих препятствий в жизни. Мы надеемся, что каждый зритель вдохновится на действия и размышления о своем вкладе в борьбу за свободу и правду".