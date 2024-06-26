Эксперт комментирует назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО

Отвечая на вопрос, удастся ли Марку Рютте реализовать долгосрочную программу военной поддержки Украины, которую обсуждал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Восточного фланга НАТО в Риге, Сартс подчеркнул, что результаты президентских выборов в США, безусловно, будут играть большую роль, потому что станет ясно, кто будет определять внешнюю политику США на следующие четыре года.

"Следует понимать, что существует множество факторов, находящихся вне контроля Рютте, поэтому на данный момент нельзя сказать, что он добьется успеха или потерпит неудачу. У него есть опыт, он долгое время был премьер-министром, видел различные кризисы. В этой ситуации его знания точно будут плюсом, а не минусом", - сказал Сартс.

Ранее сообщалось, что Рютте, кандидатуру которого решительно поддержали США, 1 октября сменит нынешнего генсека Йенса Столтенберга.

57-летний Рютте остался единственным кандидатом на пост генсека альянса, когда на прошлой неделе его последний соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру.

Турция и Венгрия ранее возражали против кандидатуры Рютте.

Опытному политику, который провел почти 14 лет во главе правительства Нидерландов, предстоит непростая задача, учитывая проблемы, вызванные все еще продолжающейся войной, которую Россия развязала против Украины.

Кроме того, ему уже приходится считаться с последствиями возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с 2014 года. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года срок его полномочий несколько раз продлевался, поскольку страны альянса не могли договориться о подходящем преемнике.

Генеральный секретарь НАТО отвечает за проведение встреч и организацию иногда деликатных консультаций между государствами-членами, чтобы гарантировать, что организация, действующая на основе консенсуса, может продолжать работать.

Генеральный секретарь также обеспечивает выполнение решений Североатлантического альянса и выступает от имени всех государств-членов.

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