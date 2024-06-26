Эксперт комментирует назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО станет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщил в среду, 26 июня, альянс.
Марк Рютте является опытным политиком, и он продолжит нынешний курс альянса, заявил агентству LETA директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое членами НАТО относительно следующего генерального секретаря НАТО, является хорошей новостью. Рютте не только опытный политик, но и его позиция по вторжению России в Украину поддерживает ситуацию и интересы Латвии.
По мнению Сартса, курс альянса останется неизменным и в основном продолжится в том же направлении, что и до сих пор.
Отвечая на вопрос, с какими проблемами придется столкнуться следующему генеральному секретарю НАТО в ближайшие месяцы, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций подчеркнул, что они заключаются в содействии западной поддержке Украины и в то же время, особенно в Европе, в восстановлении мощности оборонной промышленности.
Кроме того, задача будет заключаться в том, чтобы заставить членов НАТО увеличить свои расходы на оборону.
"В ноябре в США пройдут президентские выборы. Скорее всего, это окажет определенное влияние на направление движения НАТО. Хорошая новость заключается в том, что, учитывая опыт Рютте, он сможет работать с обоими кандидатами [Джо Байденом и Дональдом Трампом], которые в настоящее время претендуют на эту должность", - сказал Сартс.
Отвечая на вопрос, удастся ли Марку Рютте реализовать долгосрочную программу военной поддержки Украины, которую обсуждал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Восточного фланга НАТО в Риге, Сартс подчеркнул, что результаты президентских выборов в США, безусловно, будут играть большую роль, потому что станет ясно, кто будет определять внешнюю политику США на следующие четыре года.
"Следует понимать, что существует множество факторов, находящихся вне контроля Рютте, поэтому на данный момент нельзя сказать, что он добьется успеха или потерпит неудачу. У него есть опыт, он долгое время был премьер-министром, видел различные кризисы. В этой ситуации его знания точно будут плюсом, а не минусом", - сказал Сартс.
Ранее сообщалось, что Рютте, кандидатуру которого решительно поддержали США, 1 октября сменит нынешнего генсека Йенса Столтенберга.
57-летний Рютте остался единственным кандидатом на пост генсека альянса, когда на прошлой неделе его последний соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру.
Турция и Венгрия ранее возражали против кандидатуры Рютте.
Опытному политику, который провел почти 14 лет во главе правительства Нидерландов, предстоит непростая задача, учитывая проблемы, вызванные все еще продолжающейся войной, которую Россия развязала против Украины.
Кроме того, ему уже приходится считаться с последствиями возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с 2014 года. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года срок его полномочий несколько раз продлевался, поскольку страны альянса не могли договориться о подходящем преемнике.
Генеральный секретарь НАТО отвечает за проведение встреч и организацию иногда деликатных консультаций между государствами-членами, чтобы гарантировать, что организация, действующая на основе консенсуса, может продолжать работать.
Генеральный секретарь также обеспечивает выполнение решений Североатлантического альянса и выступает от имени всех государств-членов.
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