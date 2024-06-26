Видео Еще одна трагическая авария в Блиденской волости. Два человека погибли

Государственная полиция сообщает, что в среду, 26 июня, в полицию поступила информация о том, что на 80-м километре шоссе Рига - Лиепая произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.

На месте происшествия работают оперативные службы, движение транспорта частично перекрыто.

VSIA Latvijas Valsts ceļi сообщает, что место аварии можно объехать по дорогам Блидене - Ремте и Кандава - Салдус через Пилсблидене.

Ранее сообщалось, что во вторник, 25 июня, в Блиденской волости Салдусского края произошла авария, в результате которой погибли три человека. Автомобиль Volvo лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель фуры рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3 детали трагедии.

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