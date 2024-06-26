Видео Полиция раскрыла причины двух смертельных аварий на Лиепайском шоссе

По данным полиции, обе аварии произошли во время обгона.

25 июня в полицию поступила информация о том, что в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе произошло столкновение автомобиля Volvo, которым управлял мужчина, и большегрузного автомобиля Scania.

По предварительной информации, мужчина, управлявший легковым автомобилем Volvo, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Scania.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Volvo, его жена и несовершеннолетний ребенок. Последнюю информацию агентству LETA предоставили в Государственной полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, точные причины аварии выясняются.

В среду, 26 июня, в полицию поступила информация о том, что на 80-м километре шоссе Рига - Лиепая произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.