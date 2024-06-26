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Видео Полиция раскрыла причины двух смертельных аварий на Лиепайском шоссе

rus.tvnet.lv
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Авария на Лиепайском шоссе
Авария на Лиепайском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums / Instagram @sadursme

Второй день подряд в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе происходят трагические аварии. В Государственной полиции раскрыли причины дорожно-транспортых происшествий (ДТП).

По данным полиции, обе аварии произошли во время обгона.

25 июня в полицию поступила информация о том, что в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе произошло столкновение автомобиля Volvo, которым управлял мужчина, и большегрузного автомобиля Scania.

По предварительной информации, мужчина, управлявший легковым автомобилем Volvo, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Scania.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Volvo, его жена и несовершеннолетний ребенок. Последнюю информацию агентству LETA предоставили в Государственной полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, точные причины аварии выясняются.

В среду, 26 июня, в полицию поступила информация о том, что на 80-м километре шоссе Рига - Лиепая произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.

По предварительной информации, мужчина за рулем автомобиля Citroen, совершая маневр обгона, выехал на полосу со встречным направлением движения, где произошло лобовое столкновение с большегрузным автомобилем DAF.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Полиция также возбудила уголовное дело по данному происшествию, точные причины ДТП выясняются.

Видео: Результат аварии легкового автомобиля и грузовика в Блиденской волости

Ранее стало известно, что VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) проведет срочный аудит безопасности участка Лиепайского шоссе (A9) в связи с серьезными ДТП, произошедшими на дороге во вторник, 25 июня, и в среду, 26 июня, сообщили агентству LETA представители LVC.

Представители компании отмечают, что за последние несколько дней на 80-м, 90-м и 105-м километрах Лиепайского шоссе произошли серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Проверку безопасности дорожного движения будет проводить Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), которая в ходе проверки оценит возможности повышения безопасности дорожного движения на конкретном участке дороги.

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