Фото Женщина сорвала несколько плакатов у Музея оккупации

В связи с происшествием полиция проводит проверку, ведется розыск женщины.

🚩Nupat noticis vēl viens uzbrukums Okupācijas muzejam – kāda sieviete norāvusi pie muzeja esošos Ukrainas plakātus un aizmukusi. Noziegumu fiksējusi video novērošanas kamera. Policija jau meklē šo sievieti. Viņi ir starp mums. cc: @aisiss pic.twitter.com/OPOHuhuChi — Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) June 26, 2024

Фотовыставка "Военные портреты: два года смелости, два года жертв" у Музея оккупации была открыта 24 февраля этого года. Экспозиция в окнах музея дает возможность гостям Риги и посетителям музея осмотреть фотовыставку Нацгвардии Украины, посвященную второй годовщине войны.

На фотографиях показана повседневная жизнь украинских солдат, защищающих свою родину. Цель выставки - помянуть вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и показать людей, стоящих за этой войной.

Фотографии были сделаны с мая по декабрь 2023 года в местах, где ведутся боевые действия.

Напомним, в ночь на 27 февраля в Музей оккупации бросили бутылку с горючей смесью, в результате чего огонь уничтожил кабинет директора музея. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны несколько человек.

Служба государственной безопасности сообщила, что нападение организовали российские спецслужбы.

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