ВИДЕО Простой способ удаления косточек из вишни

Вам понадобятся, конечно же, сама вишня, пустая бутылка и деревянная палочка. Отлично подойдут неиспользованные палочки для суши, оставшиеся после мероприятия.

Процесс прост: на горлышко бутылки кладут по одной вишенке (есть условие - ягоды должны быть достаточно крупными, чтобы они не упали в бутылку), придерживая ее рукой. Затем деревянной палочкой нужно выдавить косточку, которая упадёт в пустую бутылку.

Руки, одежда и всё вокруг остаются чистыми, вишня - без косточек. Задача выполнена.

Для десерта, торта или варенья без косточек этот метод обязательно пригодится.

Как именно это сделать, смотрите на видео:

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