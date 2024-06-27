В августе перестанет работать нынешняя система Bonus-malus. Будет проведена реорганизация

При оценке рисков своих клиентов страховщики по-прежнему будут учитывать страховую историю владельца или зарегистрированного держателя транспортного средства, которая включает в себя прошлые страховые случаи и показатели числа страховых дней, а также другие критерии/факторы риска, которые каждый страховщик определяет по своему усмотрению (например, наличие у владельца штрафных баллов, цель и место использования транспортного средства и т. д.). История личного страхования будет собирать данные с 1 мая 2004 года и будет доступна бесплатно на сайте Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) и в приложении LTAB OCTA всем владельцам или зарегистрированным держателям транспортных средств.

"Существовавшая до сих пор в Латвии система BM была основана на сложных алгоритмах и формулах, что делало ее трудной для понимания. С преобразованием системы BM отображение данных о страховой истории станет простым и понятным. Количество страховых дней и количество страховых случаев за период с 01.05.2004 будет отображаться для всех транспортных средств, для которых лицо зарегистрировано в качестве владельца или держателя", - сообщил председатель правления LTAB Янис Абашинс.

Действующая система BM предусматривала ежегодную проверку данных страховой истории - количества дорожно-транспортных происшествий (страховых случаев) и количества страховых дней за последние 11 лет. В дальнейшем обновление данных личной страховой истории будет осуществляться ежедневно за период с 01.05.2004.

"Реорганизация системы ВМ не повлияет на порядок определения страховщиками страховых премий (цены полиса), поскольку, как и прежде, каждый страховщик будет самостоятельно оценивать страховой риск клиента и определять размер страховой премии", - пояснил председатель правления LTAB.

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