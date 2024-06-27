Осенью в Риге выступит Земфира

В рамках осеннего тура Земфира 13 сентября даст концерт в Белграде (Сербия), 15 сентября - в Лимассоле (Кипр), 18 сентября - в Тбилиси (Грузия), 7 октября - в Праге (Чехия) и 13 октября - в Риге.

Билеты на концерт в "Арена Рига" поступят в продажу на сайте Biļešu Serviss в понедельник, 1 июля.

Последний концерт Земфиры в Риге состоялся 15 августа 2023 года на концертной площадке Wondersala.

Концерт вышел невероятно эмоциональным и трогательным. Земфира исполнила не только композиции из альбома "Бордерлайн" ("Том", "Пальто", "Ок", "Таблетки" и "Абъюз"), но и полюбившиеся хиты: "Жить в твоей голове", "Трафик", "Ощущения", "П.М.М.Л.", "Мачо", "Прогулка", "Небомореоблака" и "Искала".

"Очень приятно опять увидеться. У меня с Ригой особенные отношения", - сказала популярная исполнительница Земфира 10-тысячной толпе со сцены.

Среди зрителей на концерте были замечены такие знаменитости, как Кирилл Серебренников, Евгений Чичваркин, Татьяна Лазарева, Максим Виторган и другие.

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