В Риге пройдёт дегустация холодного супа

Спор латышей и литовцев о холодном супе известен практически каждому. Реагируя на происходящее, Ройс Пуке (Pipars) вместе с создателями цифрового контента Армандом Яунземсом и Янисом Кривенсом (Krivenchy) в эту субботу, 29 июня, в 15:30 на Эспланаде (у памятника Райниса) приглашают жителей на дегустацию латвийского холодного супа.
Цель мероприятия - добиться мирного урегулирования кулинарного спора двух стран, продемонстрировав, что холодный суп принадлежит народу и он одинаково вкусен как в Литве, так и в Латвии.
В дегустации холодного супа приглашают принять участие всех желающих в летнюю жару насладиться одним из самых популярных традиционных латвийских блюд теплого времени года.
Кухонный хулиган Pipars будет готовить холодный суп прямо на Эспланаде на глазах у всех зрителей, надеясь приготовить и раздать около 500 порций супа. После мероприятия Pipars намерен развезти еще 15 литров холодного супа в несколько домов престарелых в Риге, а также узнать мнение пожилых людей о том, какой холодный суп им нравится.
Также, чтобы добиться урегулирования конфликта о холодном супе между Латвией и Литвой, в качестве жеста примерения Pipars отправит несколько порций холодного супа в соседнюю страну - руководительнице агентства Go Vilnius и организатору фестиваля Vilnius Pink Soup, а также её коллегам.
"Замес понятен, потому что две страны уже давно конкурируют по этой теме, поэтому это должно было произойти один раз. Я сам очень люблю холодный суп. Я не представляю без холодного супа не только лето, но зачастую и декабрь. Надеюсь, что мероприятие посетит много людей, потому что прогнозируется очень жаркий день, а холодный суп очень хорошо подойдет в такую погоду. Также важно, чтобы мы выражали свою позицию своим присутствием, поддерживая Латвию", - высказался Krivenchy.
Как известно, холодный суп можно встретить в летнем меню как латвийских, так и литовских общепитов. Считается, что литовцы обычно готовят свой розовый холодный суп из кефира, огурцов, свеклы, укропа, лука и яиц, а рядом подают картофель, а латыши готовят холодный суп с добавлением колбасы и хрена. Однако есть и другие мнения, указывающие на различия в рецептах двух соседних стран. Как Pipars узнал у своих знакомых в Литве -
основное отличие в том, что литовцы любят более густые супы, которые больше похожи на второе блюдо. Также южные соседи в супе в основном используют только молодой картофель, что придает ему другой вкус, а при добавлении яиц их разрезают пополам, а не мелко нарезают, как в Латвии.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!