В Риге пройдёт дегустация холодного супа

Цель мероприятия - добиться мирного урегулирования кулинарного спора двух стран, продемонстрировав, что холодный суп принадлежит народу и он одинаково вкусен как в Литве, так и в Латвии.

В дегустации холодного супа приглашают принять участие всех желающих в летнюю жару насладиться одним из самых популярных традиционных латвийских блюд теплого времени года.

Кухонный хулиган Pipars будет готовить холодный суп прямо на Эспланаде на глазах у всех зрителей, надеясь приготовить и раздать около 500 порций супа. После мероприятия Pipars намерен развезти еще 15 литров холодного супа в несколько домов престарелых в Риге, а также узнать мнение пожилых людей о том, какой холодный суп им нравится.

Также, чтобы добиться урегулирования конфликта о холодном супе между Латвией и Литвой, в качестве жеста примерения Pipars отправит несколько порций холодного супа в соседнюю страну - руководительнице агентства Go Vilnius и организатору фестиваля Vilnius Pink Soup, а также её коллегам.

Фото: Publicitātes foto