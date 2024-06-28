Доброволец из Латвии в составе ВСУ: странам Балтии срочно необходимо укреплять границу с Россией

В составе ВСУ сегодня находится около 20 000 иностранных добровольцев, о чем еще в начале этой весны писала The Washington Post. Около 80 процентов иностранных легионеров - представители США, Великобритании, Польши, Канады, Норвегии, Финляндии, Дании и, разумеется, стран Балтии. Для иностранцев в ВСУ созданы отдельные бригады, но многие воюют за Украину в составе традиционных подразделений. Один из таких добровольцев из Латвии Никита Таринов согласился дать интервью "Украинской студии" портала Rus.Postimees.
Выдержки из беседы:
- Никита, расскажите, зачем гражданин Евросоюза, сытой и спокойной Латвии, пошел воевать в Украину?
- Все началось еще с 2017 года. Тогда я приехал в Украину лишь по одной причине: украинцы для меня - братский народ, которому нужно помогать. Я все бросил в своей стране и приехал в Украину, и за эти 8 лет я дошел до третьей штурмовой бригады.
- Вы начинали с "Азова", я правильно понимаю?
- Нет, в 2019 году это назывался "туризм" в зону АТО, и там нарабатывали все, что происходит на данный момент. Мы выезжали на две недели на нулевые позиции, где учились, отрабатывали свои умения и применяли знания. Ты приезжаешь первый раз, а по тебе из пулемета стреляют, к чему со временем привыкаешь. В будущем этот опыт нам помог.
- В одном из своих интервью вы говорили, что все жители Евросоюза должны готовиться к войне и даже привыкать к ней.
- Да, это обязательно нужно делать, особенно в Латвии. После своего интервью я читал комментарии, что Латвия никому не нужна, ее захватят за два часа. Но мы не слушаем этих ботов. Тем временем латышам нужно учиться стрелять, кидать гранаты, привыкать к выстрелам, взрывам. Сейчас все хорошо, как и в Украине тоже когда-то было все прекрасно, но в один момент война началась везде, а люди были не готовы к этому.
Хорошо, что были такие патриоты, как мы, которые всегда готовились взять в руки оружие, чтобы защищать свои города. И вот латышам, литовцам и эстонцам необходимо тренироваться.
- Ваши оппоненты скажут: Путин не нападет на страны Балтии. Что вы им ответите в таком случае?
- Это не так. Я думаю, что либо после харьковской операции, где им не удается двигаться дальше, либо через какое-то время фронт перейдет на другую сторону. Можно даже смотреть по границе. Вот, например, город Даугавпилс, где тоже говорили, что там все спокойно. Но вы же не можете каждого в лицо знать. Я уверен, что агенты ФСБ там уже давно в городе живут и обучены тому, что и как делать при атаке границы.
- Как вы считаете, жители этих городов смогут взять в руки оружие в случае агрессии России?
- Сто процентов. Я думаю, это уже нарабатывается. Кому-то ФСБ промывает мозги, кому-то привозят оружие. Уверен, что это все происходит. Думаю, что полиции безопасности Латвии нужно заняться этим городом и начинать выискивать таких людей. Чем больше найдут сейчас, тем меньше проблем будет в будущем. На Донбассе тоже все было хорошо, но потом оказалось, что эфэсбэшники ездили на Донбасс начиная еще с 2011 года.
- Я читал, что одно из ваших занятий в прошлом - это розыск так называемых сепаратистов в Украине. Что это было?
- "Нордшторм" существует и сейчас, это взвод разведки. Просто раньше мы ловили сепаратистов, а сейчас воюем. Мы боролись с активными сепаратистами, представителями пророссийских партий, сторонниками Анатолия Шария, не давали им активничать, проводить акции, не давали им возможность промывать украинцам мозги.
- Вы их разыскивали и передавали СБУ?
- Обычно мы их передавали полиции. Самое смешное из всех этих кадров - это был Топаз (пророссийский активист времен "революции достоинства" 2013-2014 гг. и последовавшей за этим волны коллаборационистских выступлений на востоке Украины. - Прим. ред.), мы его постоянно искали и не могли найти. Мы находились в одной части города, а Топаза избили на Барабашово (промышленно-вещевой рынок в Харькове. - Прим ред.), потому что он хотел там что-то украсть. Мы его так все время пытались найти и никак не попадали на него.
- Почему именно третья штурмовая бригада?
- Потому что это "азовское движение", в котором я нахожусь уже семь лет. Как только я приехал в Украину, сразу же вступил в национальный корпус. Это близко, это - семья.
Сейчас есть отдельно две бригады - "Азов" и третья штурмовая, одни в Национальной гвардии, другие в ВСУ, но все это одна большая "азовская семья".
- Я знаю, что в 2014 году много футбольных фанатов туда ушло, которые потянулись за своими друзьями, потом за командирами. Как у вас это произошло?
- Я смотрел многие движения, изучал, какое лучше для меня, когда я только хотел сюда приехать. И вот кроме "азовского движения" меня ничего не заинтересовало. Здесь присутствует дух побратимства, взаимопомощи.
- Хотел поинтересоваться, какая зарплата у военнослужащего 3-й штурмовой бригады ВСУ?
– Сейчас я на лечении. Получаю 20 000 гривен (по украинскому курсу это 455 евро в месяц. - Прим. ред.). Когда я вернусь на войну, то вместе с премиальными и боевыми выплатами это будет 120 000 гривен (2730 евро. - Прим. ред.).
- Как вас приняли тогда, в 2017 году? Не ощущали ли вы по отношению к себе какое-то недоверие?
- Я не замечал, что было какое-то недоверие. На тот момент я уже был весь в татуировках, понимал, что там происходит. Я показал свою идею, что готов не просто движевать, но и воевать. Поэтому я быстро втянулся.
- Как ваш выбор восприняли ваши родные и друзья в Латвии?
- Я рос в детдоме, поэтому с большей частью родственников я не общаюсь, только с сестрой. Если смотреть с ее стороны, то да, ей, конечно, не понравилось. Брат был рядом, а тут я резко собрал вещи и уехал. Невозможно реагировать нормально на это. Но со временем она смирилась и сейчас нормально относится к моему выбору. Я объяснял ей, что на самом деле происходит в Украине, после чего она изменила свое мнение.
- А чем вы занимались до войны?
- Я учился на психолога, работал, занимался ножевым боем и собирался служить в Латвии. Но все изменилось, и я уехал в Украину.
- Хочу спросить вас как психолога: какому психологу солдат больше доверится - военному или гражданскому?
- Я больше доверяю военному психологу, с ним мне легче найти общий язык. Гражданский человек не сильно понимает, в каких условиях находится солдат.
- Слышал, что вам поступали угрозы в Латвии от каких-то пророссийских деятелей. Чем это вызвано и насколько это все серьезно?
- Когда-то в Facebook я написал, что 9 мая - это не праздник, а день памяти. Многие начали писать мне угрозы, и я стал звать их на встречу. И этим все заканчивалось. Просто есть разные пророссийские люди, которым нравятся такие праздники, как День ВДВ, 9 мая, им нравится напиться в эти дни. Вот такие люди мне и угрожают.
- Как этот пророссийский вопрос решать, по вашему мнению?
- Латвия на самом деле и так справляется без моего участия. Они хорошо начали заниматься вопросом языка, вводят санкции для людей, которые поддерживают Россию. Но нас спасли паспорта неграждан, которые имеют многие россияне, поддерживающие Путина.
Однако такие есть уже и среди тех, у кого есть полноценное гражданство Латвии. Многие говорят, что в Латвии мало ждунов и пророссийских людей, но вы же не можете каждого знать в лицо, читать его мысли. Может быть, сегодня условный Андрей - твой лучший друг, а завтра он застрелит тебя, потому что ты - патриот Латвии.
По многим из таких людей ты не скажешь, что они такие, они не пишут какие-то комментарии, которые могут их скомпрометировать, они просто сидят и ждут.
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