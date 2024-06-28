Замена командующего Объединенными силами ВСУ: чего ожидать?

Он также добавил, что ему не безразлично, что "судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат". Объясняя свою позицию, он заявил, что военные прибегают к медийной огласке "не от лучшей жизни", но также добавил, что сейчас это единственная возможность изменить ситуацию.

Юрий Содоль (слева) и Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: DW

В тот же день народная депутатка, представительница фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая повторила обвинения в халатном отношении к личному составу, которое приводит к жертвам среди военных, но уже прямо назвала фамилию генерала Содоля. "Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск...", - написала в Telegram Безуглая за день до увольнения Содоля и назначения Гнатова.

DW направила в Генштаб ВСУ и Офис президента Украины запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с увольнением Юрия Содоля. На момент публикации ответа на запрос не последовало. Сам Юрий Содоль пока публично не комментировал эти обвинения. Однако ранее, в конце мая, на фоне критики в соцсетях из-за назначения Содоля еще и руководителем оперативно-тактической группировки войск (ОСГВ) "Хортица", отвечающей за восточный фронт, на странице Командования морской пехоты ВМС ВСУ уже было обнародовано заявление в его защиту.