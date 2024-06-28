Саммит Европейского союза (ЕС) в Брюсселе утвердил в четверг, 27 июня, соглашение о распределении высших постов блока, сообщили дипломаты.
Представительница консервативной Европейской народной партии Урсула фон дер Ляйен сохранит пост президента Европейской комиссии (ЕК).
Председателем Евросовета станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, представляющий социалистов, а пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности перейдет к премьер-министру Эстонии Кае Каллас, выдвинутой со стороны либералов.
Как сообщалось, договоренность о таком распределении позиций была достигнута еще до саммита.
Ляйен и Каллас все еще нужно одобрение Европейского парламента (ЕП), а Кошту - нет.
Ожидается, что Роберта Метсола из Мальты, представляющая консерваторов, сохранит свой пост президента Европарламента.
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