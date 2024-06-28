Представительница консервативной Европейской народной партии Урсула фон дер Ляйен сохранит пост президента Европейской комиссии (ЕК).

Председателем Евросовета станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, представляющий социалистов, а пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности перейдет к премьер-министру Эстонии Кае Каллас, выдвинутой со стороны либералов.

Как сообщалось, договоренность о таком распределении позиций была достигнута еще до саммита.

Ляйен и Каллас все еще нужно одобрение Европейского парламента (ЕП), а Кошту - нет.

Ожидается, что Роберта Метсола из Мальты, представляющая консерваторов, сохранит свой пост президента Европарламента.

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