После временного закрытия пограничного пункта в Нарве количество пересекающих границу пешком сильно возросло в пограничном пункте Койдула. Так как парковки заняты старыми автомобилями, люди оставляли машины на обочинах и в лесу, сообщает Rus.Postimees.

В субботу, 22 июня, в Койдула можно было наблюдать необычное зрелище: десятки людей с чемоданами и сумками ковыляли по обочине к пограничному пункту, расположенному примерно в 1,5 километрах от железнодорожной станции Койдула, чтобы пешком пересечь эстонско-российскую границу и добраться до Печор.

Толкучка в пассажирских поездах была вызвана тем, что на выходные был закрыт нарвский пограничный пункт. Пассажирам, направляющимся в Россию, не оставалось ничего другого, кроме как пересечь границу на юго-востоке Эстонии. Будь то автобус, автомобиль или поезд.