Видео Хулиганы устроили "ловушку" на Таллинском шоссе и повредили 11 машин

Металлический болт, перевязанный веревкой, был установлен на такой высоте, чтобы ударить по лобовому стеклу грузовика.

По неофициальным данным, всего в четверг, 27 июня, в этом месте пострадали 11 автомобилей, у них были разбиты лобовые стекла. На место была вызвана полиция, которая устранила опасное сооружение.

Государственная полиция сообщила, что в ночь на 27 июня в Саулкрасты на трассе А1 были повреждены лобовые стекла нескольких грузовиков.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила, что над шоссе закреплена веревка с прикрепленными к ней винтом и гайкой. Полицейские сняли веревку. Водители - иностранцы, поэтому они обратились в полицию за информацией, но не хотели возбуждения уголовного дела.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис убежден, что виновные должны быть найдены как можно скорее, чтобы подобное больше не повторилось.

"Такое поведение граничит с местным терроризмом! Это затрагивает многих водителей и может привести к летальному исходу. Это может спровоцировать очень серьезные аварии. Когда в лобовое стекло грузовика влетает какой-то предмет, реакцию водителя предсказать сложно. Это может отвлечет от вождения, и машина может выехать на встречную полосу, что приведет к очень серьезной аварии", - сказал эксперт.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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