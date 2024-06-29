Трагедия в Клайпеде: погиб мужчина, пытавшийся спасти двух тонущих в море девочек

Утром в субботу, 29 июня, литовские пожарные получили вызов на Клайпедский пляж, где им сообщили о тонущих в море девочках и мужчине, пытающемся их спасти. Спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили девочек из бушующего моря. Их спасли, однако мужчину, которого нашли чуть позже, уже не удалось реанимировать.
О происшествии также сообщается в аккаунте Клайпедского пляжа в Facebook. "Сегодня утром около 8:15 в море начали тонуть две девочки в возрасте 12-13 лет, которые пришли на пляж купаться без взрослых! Отдыхавший у моря мужчина бросился спасать тонущих детей".
Примерно в 8:30 мужчина скрылся под водой. Девочек достали из воды пожарные-спасатели, которые около 9:10 на водном мотоцикле отправились искать и пропавшего мужчину и вытащили его тело на берег. Медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.
На Клайпедском пляже сейчас сильные течения, поэтому спасательная служба призывает не переоценивать свои силы и быть очень внимательными.
"Родители, не разрешайте своим детям купаться на пляже в одиночку! Вы рискуете не только жизнями своих детей, но и жизнями окружающих, как это доказывает этот трагический случай. За последние два дня были спасены еще 4 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет", - сказано в сообщении Клайпедского пляжа в Facebook.
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