Трагедия в Клайпеде: погиб мужчина, пытавшийся спасти двух тонущих в море девочек

"Родители, не разрешайте своим детям купаться на пляже в одиночку! Вы рискуете не только жизнями своих детей, но и жизнями окружающих, как это доказывает этот трагический случай. За последние два дня были спасены еще 4 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет", - сказано в сообщении Клайпедского пляжа в Facebook.