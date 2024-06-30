В реабилитационный центр "Вайвари" не пустили женщину с собакой-поводырем

Но, по ее словам, за два часа к ним так никто и не подошел. "А потом у меня уже был автобус домой", - отметила женщина.

В комментарии для программы представитель реабилитационного центра "Вайвари" Кристине Кениня-Юревица сказала, что центр сожалеет об этом случае.

"Самому охраннику было трудно коммуницировать с конкретным человеком на уровне эмпатии и уважительно, мы можем сделать вывод, что ему не хватило коммуникационных навыков, чтобы понять конкретные пожелания этого человека. Он думал, что она хочет агрессивно вломиться к пациентам в палаты. Наши внутренние правила предусматривают, что мы не можем туда пускать каждого человека с улицы", - заявила представитель Национального реабилитационного центра Vaivari Кристине Кениня-Юревица.

Представитель центра "Вайвари" принесла извинения Байбе и добавила, что с охраной будет произведен инструктаж, как действовать в подобных случаях.

"Мы приносим большие извинения за конкретную ситуацию. И просим прощения также от лица нашего работника. Потому что этот сотрудник не был ознакомлен с тем, что конкретный пес-поводырь и вообще псы-поводыри могут находиться в любом месте, чтобы поддержать своего хозяина", - сказала Кристине Кениня-Юревица.

Ранее RUS TVNET рассказывал, что 23 октября 2023 года общество собак-поводырей Teodors (Servisa suņu biedrība "Teodors") на своей Facebook-странице разместило рассказ о Лиените, которая возвращалась со своей собакой-поводырем Себастьяном с празднования 10-летия организации и решила пообедать в одном из ресторанов Риги. К сожалению, место для обеда она нашла не сразу...

Важно понимать, что слабовидящим, незрячим или людям с проблемами двигательного аппарата собаки-поводыри заменяют глаза, а порой и руки. Они специально обучены, имеют соответствующие документы и носят отметки, по которым их можно легко опознать. Такие собаки допускаются в общественные места, заведения и на мероприятия, конечно, кроме операционных мест, мест для приготовления пищи или военных объектов.

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