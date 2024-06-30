В реабилитационный центр "Вайвари" не пустили женщину с собакой-поводырем

Охранник реабилитационного центра "Вайвари" не пропустил женщину с собакой-поводырем, сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".
Байба передвигается в инвалидном кресле. В жизни ей помогает собака поводырь породы лабрадор, которую зовут Елфа. Она помогает женщине одеться, приносит вещи и даже спасла ей жизнь.
Женщина рассказала, что приехала навестить подругу, которая находится в реабилитационном центре "Вайвари", но не смогла встретиться с ней, потому что охранник не пустил женщину с собакой во внутрь.
"Охранник шел к нам и говорил, что мы не можем туда идти. А мы хотели только в кафе сходить и в туалет сходить. Мы не хотели ехать наверх к пациентам. И он говорил "нет". С собаками сюда нельзя", - рассказала Байба.
"Я пыталась объяснить, что у меня собака-ассистент, что у нее есть все документы, что законодательство говорит, что с ней можно идти повсюду. Но он говорил сверху вниз на меня и не слушал меня вообще. Там диалога не было. Там был мой монолог и его монолог", - добавила она.
Женщина требовала, чтобы пришел кто-то из руководителей, кому она смогла бы объяснить ситуацию.
Но, по ее словам, за два часа к ним так никто и не подошел. "А потом у меня уже был автобус домой", - отметила женщина.
В комментарии для программы представитель реабилитационного центра "Вайвари" Кристине Кениня-Юревица сказала, что центр сожалеет об этом случае.
"Самому охраннику было трудно коммуницировать с конкретным человеком на уровне эмпатии и уважительно, мы можем сделать вывод, что ему не хватило коммуникационных навыков, чтобы понять конкретные пожелания этого человека. Он думал, что она хочет агрессивно вломиться к пациентам в палаты. Наши внутренние правила предусматривают, что мы не можем туда пускать каждого человека с улицы", - заявила представитель Национального реабилитационного центра Vaivari Кристине Кениня-Юревица.
Представитель центра "Вайвари" принесла извинения Байбе и добавила, что с охраной будет произведен инструктаж, как действовать в подобных случаях.
"Мы приносим большие извинения за конкретную ситуацию. И просим прощения также от лица нашего работника. Потому что этот сотрудник не был ознакомлен с тем, что конкретный пес-поводырь и вообще псы-поводыри могут находиться в любом месте, чтобы поддержать своего хозяина", - сказала Кристине Кениня-Юревица.
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Важно понимать, что слабовидящим, незрячим или людям с проблемами двигательного аппарата собаки-поводыри заменяют глаза, а порой и руки. Они специально обучены, имеют соответствующие документы и носят отметки, по которым их можно легко опознать. Такие собаки допускаются в общественные места, заведения и на мероприятия, конечно, кроме операционных мест, мест для приготовления пищи или военных объектов.
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