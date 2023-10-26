В Риге женщину с собакой-поводырем не пустили в ресторан. Чем это обернулось?

23 октября Общество собак-поводырей Teodors (Servisa suņu biedrība "Teodors") на своей Facebook-странице разместило рассказ о Лиените, которая возвращалась со своей собакой-поводырем Себастьяном с празднования 10-летия организации и решила пообедать в одном из ресторанов Риги. К сожалению, место для обеда она нашла не сразу...
Важно понимать, что слабовидящим, незрячим или людям с проблемами двигательного аппарата собаки-поводыри заменяют глаза, а порой и руки. Они специально обучены, имеют соответствующие документы и носят отметки, по которым их можно легко опознать. Такие собаки допускаются в общественные места, заведения и на мероприятия, конечно, кроме операционных мест, мест для приготовления пищи или военных объектов.
К сожалению, 15 октября 2023 года Лиените и ее собака-поводырь оказались в неприятной ситуации.
"У меня есть собака-поводырь, и мы просто хотели поесть. Мы пошли в Origo на третий этаж в Gan Bei. И как только мы вошли, к нам подошел мужчина и сообщил, что с собакой нельзя. Я, конечно, сказала, что этому псу можно, что он поводырь, а он отказал, заявив, что у людей будет аллергия", - рассказала в беседе с RUS TVNET Лиените.
Женщина сочла, что подобный отказ - это дискриминация. Она потребовала позвать кого-то из руководства, но мужчина ответил, что он "сам себе руководитель". Тогда Лиените позвонила в полицию, но ей и там не смогли помочь: "В полиции мне сказали, что это частное заведение и они могут сами решать - пускать или нет. Так что никакой поддержки со стороны полиции я тоже не получила".
Тогда Лиениете и Себастьян спустились на первый этаж и пообедали в Lido. Женщина отметила, что там им никто не помешал. Она призналась, что подобное с ней происходит редко, когда ей с собакой-поводырем отказывают в кафе или ресторане. Последний раз такое было в начале этого года в Дубулты.
Представители ресторана Gan Bei ответили, что сейчас расследуют произошедшее и приносят свои глубочайшие извинения по поводу случившегося:
"В срочном порядке мы связались с представителями, чтобы извиниться и обсудить способы нашего участия в будущем для поддержки деятельности общества. Можем заверить наших гостей, что это единичный случай, когда сыграл роль человеческий фактор. Уже сегодня мы проведем образовательные беседы с руководством и сотрудниками ресторана, чтобы подобный инцидент не повторился.
Еще раз приносим извинения всем, кого лично обидела эта ситуация".
Извинения от имени Gan Bei подтвердила кинолог Общества собак-поводырей Teodors Зайга Клявиня. Представители ресторана заверили, что хотели бы перед Лиените извиниться лично. 24 октября ресторан также принес и публичные извинения в своих соцсетях.
За консультацией в связи с этой ситуацией RUS TVNET обратился в Бюро омбудсмена.
Советник по юридическим вопросам отдела по социальному, экономическому и культурному праву Анете Ильвес отметила:
"Согласно Закону о защите прав потребителей запрещено иное отношение к потребителю из-за его инвалидности. Иное обращение с потребителем по причине инвалидности допускается, если оно объективно оправдано юридически".
Из имеющейся у омбудсмена информации можно сделать вывод, что в обслуживании человеку с инвалидностью было отказано из-за собаки-поводыря. Омбудсмен подчеркивает, что не любая собака является собакой-поводырем:
"Собаки-поводыри специально обучены не представлять угрозы безопасности других людей и иметь возможность выполнять свои задачи, они соответствуют гигиеническим требованиям, а об их особом статусе свидетельствуют аксессуары (ошейник, поводок, шлейка, накидка)".
Согласно постановлению Кабинета министров от 20 декабря 2005 года № 959 собака-поводырь может находиться в общественном месте. Любой отказ оценивается индивидуально.
Если человеку с инвалидностью отказано в доступе в общественное место из-за собаки-поводыря, омбудсмен предлагает обратиться к ним в офис (tiesibsargs@tiesibsargs.lv). Человек также может защитить свои права в суде.
Напомним, что летом 2023 года авиакомпания airBaltic отказала женщине в возможности лететь вместе с собакой-поводырем Элфой. Омбудсмен признал, что авиакомпания действовала дискриминационным образом, а airBaltic потребовала объяснений от оператора рейсов - Carpatair. В итоге авиакомпания публично извинилась перед Байбой Байковской за случившееся и обеспечила доставку Элфы к хозяйке.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!