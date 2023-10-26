В Риге женщину с собакой-поводырем не пустили в ресторан. Чем это обернулось?

Важно понимать, что слабовидящим, незрячим или людям с проблемами двигательного аппарата собаки-поводыри заменяют глаза, а порой и руки. Они специально обучены, имеют соответствующие документы и носят отметки, по которым их можно легко опознать. Такие собаки допускаются в общественные места, заведения и на мероприятия, конечно, кроме операционных мест, мест для приготовления пищи или военных объектов.

К сожалению, 15 октября 2023 года Лиените и ее собака-поводырь оказались в неприятной ситуации.

"У меня есть собака-поводырь, и мы просто хотели поесть. Мы пошли в Origo на третий этаж в Gan Bei. И как только мы вошли, к нам подошел мужчина и сообщил, что с собакой нельзя. Я, конечно, сказала, что этому псу можно, что он поводырь, а он отказал, заявив, что у людей будет аллергия", - рассказала в беседе с RUS TVNET Лиените.