Во Франции завершилось голосование: по результатам экзит-полов, ультраправые лидируют, набирая 34% голосов

Следующие выборы во Франции по расписанию должны были состояться через три года, и этим летом в стране достаточно своих забот — в частности, начинающиеся 26 июля Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа.

В понедельник Макрон встретится с премьер-министром и другими членами кабинета, чтобы решить, что делать дальше.

До сих пор их мантрой было «ni-ni» — не поддерживать ни «Национальное объединение, ни левый «Новый народный фронт» во втором туре, из-за участия в нем крайне левой партии поклонника Путина Жана-Люка Меланшона «Непокоренная Франция», некоторых членов которой помимо симпатий к Кремлю обвиняют в антисемитизме.

Президент Макрон заявил, что только его альянс «Вместе» способен блокировать как крайне правых, так и крайне левых. По его словам, крайне правые делят людей на категории по их религии или происхождению, в то время как левые судят их по сообществу, к которому они принадлежат.

Матильда Пано от «Непокоренной Франции» может в теории занять премьерское кресло Фото: BBC

На прошлой неделе одна из самых высокопоставленных фигур «Непокоренной Франции», Матильда Пано, заявила сторонникам, что они — «единственный очаг сопротивления» подъему ультраправых, и обвинила альянс Макрона в том, что он открывает «Национальному объединению» дорогу во власть.

«Мы не крайние, крайним является крайний либерализм Макрона, который привел к росту крайне правых», — сказала она в интервью Би-би-си.

В «Новый народный фронт» также вошли более умеренные левые партии, в том числе социалисты и «зеленые», лидер которых Марин Тонделье призвала к единой позиции, чтобы не дать Барделле стать премьер-министром.

Однако между участниками нового альянса существуют глубокие разногласия, а времени на подготовку к выборам у них было немного.