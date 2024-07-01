Фото и видео "Я успела побывать в скорой помощи..." Смотрите, как прошла вечеринка после концерта Макса Коржа

До начала концерта Макса Коржа около A. Le Coq Arena в Таллинне ходили промоутеры и раздавали листовки, приглашая на афтерпати в таллиннском клубе Helitehas. Там после концерта выступал официальный диджей Макса Коржа. Фанаты поделились с порталом Limon.ee своими впечатлениями о концерте исполнителя. Смотрите видео!
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Афтерпати должно было начаться в 23:30, но из-за задержки самого концерта его начало перенесли. Тем не менее многие все равно туда пошли.
Фанаты, стоявшие перед входом, делились своими эмоциями и впечатлениями от концерта. Кто-то уже успел потерять голос от бурного пения, а у других светились глаза от счастья и адреналина, полученного от выступления. Многие приходили в себя после энергичного шоу, пытаясь отдышаться и переварить пережитое.